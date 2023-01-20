Okko выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314»

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго сезона комедийного полицейского сериала «Экипаж 314». Главные роли в продолжении шоу вновь исполнили Степан Абрамов («Тетя Марта»), Максим Ковалевский («Без права на ошибку») и Андрей Харыбин («Тайна железной двери»).

В центре сюжета — все та же обворожительная троица нерадивых сотрудников полиции, постоянно попадающая в самые экстравагантные ситуации на службе. Во втором сезоне Саныч (Ковалевский), Валера (Абрамов) и Леня (Харыбин) попытается расслабиться во время безмятежных дней летней службы, но все пойдет не так, как они планировали — отдохнуть и насладиться теплым сезоном у них не получится.

На сей раз служителям закона простоит вновь посетить «проклятую» квартиру 37, отыскать двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора. Кроме того, в будущих сериях они познакомятся с новым персонажем — поварихой местного кафе Любой, а также снова пересекутся со своим старым знакомым Дедом (Юрий Горин).

Шоу было создано творческим дуэтом продюсеров Сергея Сельянова («Купе номер 6») и Максима Уханова («Солнечная линия»).

Второй сезон «Экипажа 314» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 1 февраля.