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Киноафиша Новости Сиквел хоррора «М3ГАН» уже находится в разработке

Сиквел хоррора «М3ГАН» уже находится в разработке

10 января 2023 11:22
Сиквел хоррора «М3ГАН» уже находится в разработке

Фильм успешно стартовал в прокате, уже став прибыльным.

Слухи, витающие в сети с осени прошлого года, подтверждаются — сиквел хоррора о злобной кукле «М3ГАН» уже находится в разработке. После сверхуспешного старта в кинопрокате, который принес картине $45 млн, Deadline в соответствующем материале упомянул, что работа над продолжением уже продвигается, но пока находится на ранней стадии.

Инсайдеры полагают, что официальное объявление о запуске второй части может быть сделано уже в ближайшее время. Продюсерский проект Джеймса Вана и Джейсона Блума стоил всего $12 млн без учета маркетинга и смог в несколько раз перекрыть бюджет за первые дни на большом экране, даже несмотря на присутствие в кинотеатрах такого кассового гиганта, как «Аватар: Путь воды».

В центре сюжета «М3ГАН» — женщина-техногений Джемма (Эллисон Уильямс), внедрившая искусственный интеллект в человекообразную куклу М3ГАН (Дженна Дэвис и Эми Дональд). Когда ученой приходится стать опекуном своей осиротевшей племянницы Кэди (Виолет Макгроу), Джемма решает использовать прототип игрушки по назначению — в качестве няни ребенка. После этого история обретает неожиданно страшный оборот, потому что умная кукла выходит из-под контроля и под видом защиты девочки начинает убивать.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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