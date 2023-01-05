Вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер второго сезона научно-фантастической драмы «Основание». Главные роли в продолжении вновь исполнили Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Мертвые до востребования») и Лу Льобелл («Поколение Вояджер»), к которым также присоединились Изабелла Лафлэнд («Любовь по вызову») и Кулвиндер Гир («Черный нарцисс»).

Сериал основан на одноименной трилогии романов легендарного писателя-фантаста Айзека Азимова. Шоу повествует о мире далекого будущего, в котором человечество расселилось далеко за пределы Земли, образовав масштабную Галактическую Империю. Однажды ученый Гэри Селдон (Харрис) выводит формулу, которая предсказывает, что вскоре Империи придет конец, а человеческое общество будет разрушено. Однако высшие чиновники государства отказываются прислушиваться к его предупреждениям. Чтобы помочь людям пережить грядущие потрясение, Селдон создает организацию «Основание», призванную сохранить все знания идущей к своему закату цивилизации и помочь человечеству прийти к процветанию после катастрофы.

Новый трейлер посвящен тяжелой жизни членов «Основания», которым пришлось оставить свои прежние жизни, дома и близких людей ради служения высшей цели. Судя по всему, в будущих сериях им придется столкнуться с кризисом веры в рядах своих последователей.

Шоураннером выступает Дэвид С. Гойер («Песочный человек», «Константин», «Демоны Да Винчи»).

Новый серии «Основания» выйдут на Apple TV+ летом 2023 года.