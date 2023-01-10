Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»

В ролике Джо узнает о том, что на него охотится другой искусный убийца.

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона психологического триллера «Ты». Главные роли в новых сериях исполнили Пенн Бэджли («Неугасающий»), Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины»), Шарлотта Ричи («Битые пиксели»), Лукас Гейдж («Вероника Марс») и Эдвард Спелирс («Чужестранка»).

Сериал основан на одноименной серии романов писательницы Кэролайн Кепнес. Шоу повествует о Джо Голдберге (Бэджли), сталкере и убийце, который за три прошедших сезона не раз менял свои имена и личности, чтобы избежать наказания за преступления. Он побывал в самых разных уголках США, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В четвертом сезоне герой попадает в Лондон, где берет себе имя профессора Джонатана Мура, и вновь пытается начать жизнь с чистого листа. Там он становится частью круга местной богемы, встречает множество новых знакомых, а также сталкивается с Мариенн (Габриэль). Герой пытается измениться, но его старые «привычки» быстро дают о себе знать. В трейлере раскрывается неожиданный поворот: выясняется, что в Лондоне объявился другой убийца, который выбрал Джо своей следующей жертвой.

Шоураннером выступает Сера Гэмбл («Сверхъестественное»). Она является создательницей всего шоу вместе с продюсером Грегом Берланти. Съемки новых серий проходили в Лондоне, Париже и Лос-Анджелесе, поэтому зрители могут ожидать появления на экране самых разнообразных красочных локаций.

Премьера первой части четвертого сезона «Ты» состоится 9 февраля 2023 года. Вторая часть серий выйдет ровно через месяц после первой, 9 марта.