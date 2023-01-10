Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умка в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»

Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»

10 января 2023 12:31
Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»

В ролике Джо узнает о том, что на него охотится другой искусный убийца.

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер первой части четвертого сезона психологического триллера «Ты». Главные роли в новых сериях исполнили Пенн Бэджли («Неугасающий»), Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины»), Шарлотта Ричи («Битые пиксели»), Лукас Гейдж («Вероника Марс») и Эдвард Спелирс («Чужестранка»).

Сериал основан на одноименной серии романов писательницы Кэролайн Кепнес. Шоу повествует о Джо Голдберге (Бэджли), сталкере и убийце, который за три прошедших сезона не раз менял свои имена и личности, чтобы избежать наказания за преступления. Он побывал в самых разных уголках США, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В четвертом сезоне герой попадает в Лондон, где берет себе имя профессора Джонатана Мура, и вновь пытается начать жизнь с чистого листа. Там он становится частью круга местной богемы, встречает множество новых знакомых, а также сталкивается с Мариенн (Габриэль). Герой пытается измениться, но его старые «привычки» быстро дают о себе знать. В трейлере раскрывается неожиданный поворот: выясняется, что в Лондоне объявился другой убийца, который выбрал Джо своей следующей жертвой.

Шоураннером выступает Сера Гэмбл («Сверхъестественное»). Она является создательницей всего шоу вместе с продюсером Грегом Берланти. Съемки новых серий проходили в Лондоне, Париже и Лос-Анджелесе, поэтому зрители могут ожидать появления на экране самых разнообразных красочных локаций.

Премьера первой части четвертого сезона «Ты» состоится 9 февраля 2023 года. Вторая часть серий выйдет ровно через месяц после первой, 9 марта.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Читать далее 11 января 2023
Related video