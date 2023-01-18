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Киноафиша Новости Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств одном здании»

Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств одном здании»

18 января 2023 11:12
Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств одном здании»

Селена Гомес, Стив Мартин, Мартин Шорт и Пол Радд также в касте.

В актерском составе третьего сезона «Убийств одном здании», съемки которого уже официально стартовали, произошло весьма крупное пополнение. К звездному ансамблю многосерийного комедийного детектива присоединилась трехкратная обладательница премии «Оскар» Мэрил Стрип. Новостью о касте легендарной звезды в своих соцсетях поделилась Селена Гомес.

Также в продолжение самого популярного юмористического шоу Hulu вместе с Гомес вернутся Стив Мартин, Мартин Шорт и Пол Радд, с персонажем которого в развязке прошлого сезона произошел неожиданный сюжетный поворот. Предполагается, что в свежих эпизодах у него будет более значимая роль.

В сериале рассказывается о троице из нью-йоркского многоквартирного дома, увлеченной криминальными рассказами. В первом сезоне они пытаются расследовать смерть в многоэтажке на Манхэттене, записывая свой детективный подкаст, который внезапно оказывается популярным. В продолжении история выходит на новый уровень, и герои вновь оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом.

Креативным куратором проекта по-прежнему выступает Джон Хоффман («В поиске»); информацию об остальном касте и сроках релиза сообщат дополнительно.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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