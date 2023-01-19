Третий сезон «Теда Лассо» выйдет весной

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил, что премьера третьего сезона спортивной комедии «Теда Лассо» состоится весной этого года. Точной даты выхода представители платформы не назвали.

Вместе с анонсом сервис также опубликовал первый кадр из будущих серий. На изображении главный герой Тед Лассо (Джейсон Судейкис) стоит напротив Натана Шелли (Ник Мохаммед), одного из главных злодеев шоу. В это же время на заднем плане можно увидеть другого важного антагониста сериала, Руперта (Энтони Хэд).

В финале второго сезона Натан публично выплеснул весь накопленный гнев и разочарование, рассказав СМИ о панических атаках Теда. Затем он покинул «Ричмонд», чтобы тренировать «Вест Хэм» вместо Руперта. Однако, судя по новому кадру, Тед не держит на него зла, хоть и не исключено, что в будущем им двоим предстоит выяснить отношения.

Шоураннером третьего сезона выступает Судейкис, сменивший Билла Лоуренса на посту руководителя проекта. Если премьера новых серий «Теда Лассо» не будет перенесена и действительно состоится весной этого года, то шоу сможет участвовать в конкурсе следующей премии «Эмми». При этом пока что неизвестно, станет ли предстоящий сезон финальным.