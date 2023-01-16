Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»

Кабельный канал The CW продолжает промокампанию одной из своих главных новинок весны. Накануне телесеть поделилась свежим трейлером остросюжетного телекомикса DC «Рыцари Готэма», в котором звезда «Сверхъестественного» Миша Коллинз в образе прокурора Харви Дента расследует убийство Бэтмена.

В центре повествования супергеройской экшен-драмы окажется приемный сын Брюса Уэйна по имени Тернер (Оскар Морган). После загадочного убийства стража Готэма главными подозреваемыми в этом деле оказываются Тернер и дети знаменитых врагов Темного рыцаря, включая дочку Джокера по имени Дуэла (Оливия Роуз Кигэн). Чтобы очистить свои имена и найти истинного виновника преступления, ребята объединятся в команду, попутно оберегая мегаполис, осиротевший после гибели своего главного защитника.

В актерский состав сериала вошли также Тайлер ДиКьяра, Фэллон Смит, Анна Лори, Дэррин Махарадж, Навия Зираили Робинсон, Харрисон Стоун, Рахарт Адамс и другие. За разработку шоу отвечает продюсерская команда отмененной «Бэтвумен» в лице Натали Абрамс, Чада Файвиша и Джеймса Патрика Стотеро, а также создатель вселенной «Стрелы» Грег Берланти. Пилотную серию поставил Дэнни Кэннон («Готэм», «Пенниуорт»). Всего в сезоне будет двенадцать эпизодов.

«Рыцари Готэма» стартуют в эфире The CW 14 марта.