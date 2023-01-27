Борьба за власть выходят на новый уровень в трейлере четвертого сезона «Наследников»

Канал HBO представил трейлер четвертого сезона популярной семейной драмы «Наследники». Вместе с тем стало известно, что новые серии начнут выходить 26 марта.

Центральные роли в продолжении сериала исполнили Брайан Кокс («Дэдвуд»), Сара Снук («Фрагменты женщины»), Джереми Стронг («Суд над чикагской семеркой»), Алан Рак («Опасный бизнес») и Киран Калкин («Без резких движений»).

Шоу повествует о семье богатого и влиятельного медиамагната Логана Роя (Кокс), чьи дети Кендалл (Стронг), Шива (Снук), Роман (Калкин) и Коннор (Рак) неустанно ведут между собой жестокие подковерные игры, чтобы заполучить часть отцовского наследства. В финале третьего сезона Логан объявил, что обвел всех вокруг пальца и договорился о продаже своей компании Waystar Royco технологическому предпринимателю Лукасу Матссону (Александр Скарсгард). Дети же, не желая терять состояние, объединяются, чтобы свергнуть отца с его «престола». В новом трейлере мы видим, как они замышляют рискованные и хитроумные интриги против Логана. Кроме того, в нескольких кадрах нам показывают, что Коннор и Уилла (Джастин Люпе) решают связать себя узами брака, а Том (Мэттью Макфэдиен) пробивается в ближайшее окружение Логана.

Шоураннером проекта выступает Джесси Армстронг («В петле»). На данный момент неизвестно, станет ли четвертый сезон финалом «Наследников»: после финала третьего сезона Армстронг сказал журналистам Variety, что не уверен, сколько еще продлится шоу.