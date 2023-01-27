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Киноафиша Новости Джон Бернтал, Вера Фармига и другие артисты сыграют в фильме по книге «Касты: Истоки неравенства в XXI веке»

Джон Бернтал, Вера Фармига и другие артисты сыграют в фильме по книге «Касты: Истоки неравенства в XXI веке»

27 января 2023 15:39
Джон Бернтал, Вера Фармига и другие артисты сыграют в фильме по книге «Касты: Истоки неравенства в XXI веке»

Проектом занимается Ава ДюВерней.

Создательница драмы «Сельма» и мини-сериала Netflix «Когда они нас увидят» Ава ДюВерней сформировала актерский состав своего следующего режиссерского проекта — полнометражной адаптации романа лауреата Пулитцеровской премии Изабель Уилкерсон «Касты: Истоки неравенства в XXI веке». Как передает Collider, в грядущей картине снимутся Джон Бернтал («Каратель»), Вера Фармига («Заклятие»), Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Жасмин Сифас Джонс («Слепые пятна») и Конни Нильсен («Чудо-женщина»). Ведущую роль получила номинантка на премию «Оскар» Онжаню Эллис («Король Ричард»).

Опубликованный в 2020 году литературный первоисточник стал бестселлером и получил ряд престижных наград. Книга посвящена расизму в Америке. Уилкерсон доказывает, что основная проблема кроется в разделении людей на касты по различным экономическим, культурным и социальным факторам. Книга представляет собой альманах, состоящий из историй о людях, столкнувшихся с социальной и этнической несправедливостью. Официального синопсиса у экранизации пока нет.

ДюВерней выступает в качестве режиссера, сценаристки и исполнительного продюсера. Съемки уже начались и проходят сейчас в штате Джорджия.

Фото: WireImage; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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