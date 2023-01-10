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Киноафиша Новости Отличные актеры, большой потенциал: появились отзывы о сериале «Одни из нас»

Отличные актеры, большой потенциал: появились отзывы о сериале «Одни из нас»

10 января 2023 14:22
Отличные актеры, большой потенциал: появились отзывы о сериале «Одни из нас»

По мнению критиков, шоу должно прийтись по вкусу не только фанатам игры, но и новичкам во франшизе.

В сети начали появляться первые рецензии на долгожданный постапокалиптический сериал HBO «Одни из нас», который является экранизацией одноименной видеоигры.

Главные роли в шоу исполнили Педро Паскаль («Мандалорец»), Белла Рэмси («Игра престолов»), Гэбриел Луна («Терминатор: Темные судьбы») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»). Действие разворачивается в мире, разрушенном вспышкой инфекции мутировавшей версии грибка Кордицепса, из-за которой большая часть населения Земли либо погибла, либо превратилась кровожадных зомби. В центре истории — мрачный контрабандист Джоэлл Миллер (Паскаль), получивший задание доставить девочку-подростка Элли (Рэмси) на другой конец США.

В целом критики остались в восторге от шоу, по достоинству оценив его великолепных исполнителей и своеобразную атмосферу. Например, обозреватель Марк Делани из издания GameSpot назвал сериал очень важным дополнением, расширяющим вселенную игры:

«Если бы я составил список из десяти лучших драм, почти все они оказались бы проектами HBO. Мне не кажется, что «Одни из нас» попали бы в этот список, и я не думаю, что этом сериал — лучший способ прожить сюжет игры, все же в интерактивном формате она ощущается лучше. Однако новое шоу — это очень важное дополнение, расширяющие границы игровой вселенной. И если его создателям дадут хорошие условия для творческого роста и продолжения истории, то, вполне возможно, в будущем мы увидим, как проект будет покорять все новые вершины».

Джон Ньюджент из журнала Empire в своей рецензии особенно отметил блестящие работы центральных исполнителей:

«Рэмси убедительно совмещает в своей героине невинность и упорство, порой переходящее в глупость, разбавляя историю, которая в противном случае могла бы оказаться слишком мрачной. Паскаль также смотрится просто отлично: он играет перед зрителями своей ковбойской крутостью, но для его персонажа это лишь фасад, скрывающий глубокую травму. Это его лучшая роль. То, насколько точно концовка сериала повторяет финал игры, показывает глубокое понимание авторами этой сложной истории. Игра никогда не давала простых ответов и телешоу тоже не этого не делает».

Саймон Карди из IGN написал, что экранизация должна понравится не только фанатам игры, но и тем, кто с ней не знаком:

«Одни из нас» от HBO — это завораживающая экранизация одной из самых впечатляющих видеоигр в истории, которая способна втянуть новую аудиторию в мрачное путешествие Джоэла и Элли. Взяв за основу все те элементы, которые сделали оригинал таким популярным, создатели шоу точно выстроили на экране мир игры, добавив в него несколько новых аспектов, что создало совершенно ошеломляющий эффект».

Премьера «Одних из нас» состоится 15 января.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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