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Киноафиша Новости Дэйв Батиста признался, что очень рад своему уходу из киновселенной Marvel

Дэйв Батиста признался, что очень рад своему уходу из киновселенной Marvel

5 января 2023 13:11
Дэйв Батиста признался, что очень рад своему уходу из киновселенной Marvel

По словам актера, он не хочет, чтобы роль Дракса стала «главной частью его творческого наследия».

Дэйв Батиста признался, что очень рад тому, что он покинет киновселенную Marvel после выхода фильма «Стражи Галактики. Часть 3» Джеймса Ганна. Во франшизе актер исполнял роль Дракса Разрушителя и появился в общей сложности в семи различных проектах MCU. В новом интервью изданию GQ актер сказал, что не хочет, чтобы его запомнили в первую очередь по образу Дракса:

«Я очень благодарен за возможность сыграть Дракса. Я его люблю. Но я чувствую облегчение от того, что эта часть моей жизни подошла к концу. Не все в этой работе было приятно. Тяжело было играть эту роль. Процесс наложения грима меня утомлял. И я просто не уверен, что хочу, чтобы Дракс стал главной частью моего наследия. Я хочу играть более драматичные роли».

Актер заявил, что никогда не стремился быть большой кинозвездой, а просто хотел стать лучшим актером, каким только мог:

«Честно говоря, меня совершенно не интересует статус кинозвезды. Меня не привлекает гламурная жизнь. Я живу здесь, в Тампе [небольшой город в штате Флорида]. Меня не волнует внимание, меня не волнует слава. Я просто хочу стать лучшим актером. Я хочу заслужить уважение своих коллег. Мне не нужна похвала. Мне нужен опыт и осознание того, что я чего-то достиг».

Кроме «Стражей Галактики. Часть 3», в ближайшем будущем Батисту можно будет увидеть в триллере «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана и научно-фантастическом блокбастере «Дюна 2» Дени Вильнева. По словам актера, именно работа с этим режиссером позволила ему в полной мере раскрыть свой актерский потенциал:

«Я бы мог работать на него бесплатно. Именно благодаря ему я смог узнать, насколько хорош могу быть. Он пробуждает во мне лучшие качества. Он видит меня в совершенно другом свете, видит исполнителя, которым я хочу быть. Возможно, именно так я добьюсь своих целей».

Напомним, ранее Батиста сыграл у Вильнева в «Бегущем по лезвию 2049».

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдут на экраны 5 мая этого года, «Дюна 2» — 3 ноября, а «Стук в дверь» — 3 февраля.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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