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Киноафиша Новости Начались съемки фильма «Другая поляна» по одноименному рассказу Кира Булычева

Начались съемки фильма «Другая поляна» по одноименному рассказу Кира Булычева

11 января 2023 11:21
Начались съемки фильма «Другая поляна» по одноименному рассказу Кира Булычева

Лента станет частью киновселенной «Хронос».

Накануне в Москве стартовали съемки фантастической ленты «Другая поляна», основанной на одноименном рассказе Кира Булычева. Проект является частью киновселенной «Хронос».

В центре сюжета окажется смекалистый, но не слишком успешный молодой парень Никита. Главный герой пытается продавать виртуальную собственность в метавселенных, но неожиданно для себя он внезапно обнаруживает реальный вход в параллельный мир. Там персонаж встречает альтернативные версии своих родных и даже собственного двойника. Пока ускользающее окно между мирами открыто, Никите необходимо разгадать сложнейшую загадку и сделать правильный выбор.

Снимает фильм актер Дмитрий Ендальцев — для него это дебют в режиссуре полнометражного кино. Сценарий написал автор «Хроноса» Дмитрий Белосохов. Вот как последний описывает проект:

«Мы нашли не просто классные истории, а целую фантастическую мультивселенную — сложные и масштабные миры книг Кира Булычева. И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами, которые нас интересуют в ближайшем будущем».

Вместе с самим Ендальцевым в актерский состав вошли Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Виктория Качуровская, Олег Чудницов и Наталья Кислицына.

Премьера «Другой поляны» состоится в конце лета этого года, а цифровой релиз намечен на осень.

Фото: АНО «КБ им. Кира Булычева»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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