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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»

Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»

11 января 2023 16:08
Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»

Судя по всему, актеру предстоит объединить силы с героиней Кристины Риччи.

Стриминговый сервис Showtime поделился новым кадром из второго сезона сериала «Шершни». На опубликованном изображении запечатлен персонаж по имени Уолтер, которого сыграл Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца»).

Этот кадр намекает нам на то, чем именно герой Вуда будет заниматься в будущих эпизодах сериала. По сюжету, Уолтер — гражданский детектив. Судя по тому, что он стоит рядом с Мисти, сыгранной Кристиной Риччи («Уэнсдэй»), скорее всего, героям простоит объединить силы для совместного расследования какого-то дела. На изображении персонаж выглядит как обычный человек, а на его лице можно прочитать некоторое удивление.

Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»

Ранее представители Showtime сообщили, что Вуд не станет постоянной звездой сериала, а лишь выступит приглашенным актером. Он будет задействован в одной из сюжетных арок второго сезона. Кроме того, в отличие от многих других центральных героев шоу, Уолтер не будет показан нам в двух временных линиях, то есть на экране мы сможем увидеть только его взрослую версию.

Помимо Вуда, во втором сезоне к сериалу также присоединятся Лорен Эмброуз («Дом с прислугой»), Джейсон Риттер («Холодное сердце 2»), Нуха Джес Изман («ФБР»), Николь Мэйнс («Супергёрл»), Франсуа Арно («Я убил свою маму») и другие.

Премьера новых серий «Шершней» состоится на Showtime 24 марта.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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