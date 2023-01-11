Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»

Стриминговый сервис Showtime поделился новым кадром из второго сезона сериала «Шершни». На опубликованном изображении запечатлен персонаж по имени Уолтер, которого сыграл Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца»).

Этот кадр намекает нам на то, чем именно герой Вуда будет заниматься в будущих эпизодах сериала. По сюжету, Уолтер — гражданский детектив. Судя по тому, что он стоит рядом с Мисти, сыгранной Кристиной Риччи («Уэнсдэй»), скорее всего, героям простоит объединить силы для совместного расследования какого-то дела. На изображении персонаж выглядит как обычный человек, а на его лице можно прочитать некоторое удивление.

Ранее представители Showtime сообщили, что Вуд не станет постоянной звездой сериала, а лишь выступит приглашенным актером. Он будет задействован в одной из сюжетных арок второго сезона. Кроме того, в отличие от многих других центральных героев шоу, Уолтер не будет показан нам в двух временных линиях, то есть на экране мы сможем увидеть только его взрослую версию.

Помимо Вуда, во втором сезоне к сериалу также присоединятся Лорен Эмброуз («Дом с прислугой»), Джейсон Риттер («Холодное сердце 2»), Нуха Джес Изман («ФБР»), Николь Мэйнс («Супергёрл»), Франсуа Арно («Я убил свою маму») и другие.

Премьера новых серий «Шершней» состоится на Showtime 24 марта.