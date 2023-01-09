«Казанова в России»: актеры, краткое содержание, ждать ли второй сезон

12 декабря 2022 года на «Первом канале» состоялась премьера исторического сериала «Казанова в России. Тайная миссия». Шоу было очень тепло встречено зрителями и получило от них достаточно высокие оценки (7.7 баллов на «Кинопоиске»).

Главные роли в сериале исполнили Иван Босильчич («Илиана. Верь мне»), Мария Скуратова («Два билета домой»), Марьяна Спивак («Любовь. Смерть. Роботы»), Игорь Ботвин («Пропасть между нами») и Артем Ткаченко («Черная весна»).

Действие сериала разворачивается в Российской империи во времена правления императрицы Екатерины II (Спивак). Некогда монархиня подписала секретный документ, согласно которому она должна отдать престол своему сыну Павлу, как только тому исполнится 18 лет. За годы правления она нажила себе немало врагов, которые желают заполучить тайный приказ и тем самым получить рычаг давления на корону. Однако неожиданно для всех важнейшая бумага попросту пропадает из надежного хранилища. В это же время в Россию приезжает легендарный итальянский ловелас Джакомо Казанова (Босильчич), который скрывается от властей родной страны, стремящихся наказать его за разгульный образ жизни. Следом за ним в северную империю прибывает итальянский шпион Джованни Мануччи (Ткаченко), которому необходимо найти и украсть потерянный документ по поручению Папы Римского (Валерий Баринов), а также поквитаться с Казановой за то, что тот соблазнил его сестер.

Режиссерами выступили братья Илья и Антон Чижиковы, наиболее известные по своей работе над фильмами «Парень с нашего кладбища», «Лили» и «Аниматор».

Хотя сериал, безусловно, смог достигнуть широкого зрительского успеха, продюсеры еще официально не объявили о планах продолжить его в какой-либо форме. Если создатели шоу и объявят о разработке сиквела, скорее всего, это произойдет несколько позже, так как последняя серия проекта вышла только 28 декабря.