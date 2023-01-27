«Аватар: Путь воды» превзошел по сборам «Мстителей: Война бесконечности

«Аватар: Путь воды» продолжает поэтапно взбираться по лестнице кассовых сборов. Накануне эпический блокбастер Джеймса Кэмерона обогнал кинокомикс Marvel «Мстители: Война бесконечности» (2,052 млрд), поднявшись на пятую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времен. В данный момент на счету «Пути воды» $2,054 млрд.

Ожидается, что уже к концу недели «Аватар 2» превзойдет по сборам седьмой эпизод «Звездных войн» ($2,071,3 млрд), а дальше на очереди будет «Титаник» ($2,194,6 млрд) того же Кэмерона. Получится ли у сиквела «Аватара» подступиться к показателям «Мстителей: Финал» ($2,799,4 млрд) и оригинального «Аватара» ($2,923,7 млрд), покажет лишь время. Следующая масштабная новинка, которой станет «Человек-муравей и Оса: Квантомания», стартует в кинотеатрах только 17 февраля, так что у «Аватара 2» есть в запасе еще три недели для активных заработков.

В данный момент в копилке «Пути воды» $603,4 млн по Северной Америке и $1,451,3 млрд на международной арене. В пятерку самых успешных для фильма стран после США входят Китай ($232,8 млн), Франция ($132,2 млн), Германия ($118,5 млн), Южная Корея ($100,7 млн) и Великобритания ($82,8 млн).

Ранее Кэмерон выражал опасения по поводу возможности реализовать свой амбициозный план, выпустив пять частей «Аватара», но сейчас режиссер может быть спокоен. Третий фильм в рамках франшизы уже находится на стадии постпроизводства. Кроме того, Кэмерон уже отснял ряд сцен для четвертой части.