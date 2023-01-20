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К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской

20 января 2023 14:46
К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской

Премьера шоу о легенде советской сцены состоится в феврале.

8 февраля в российском онлайн-кинотеатре KION состоится премьера биографического драматического сериала «Раневская». Главные роли в шоу сыграли Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья империи»), Константин Лавроненко («Возвращение»), Александр Домогаров («Огнем и мечом»), Полина Кутепова («Пелагия и белый бульдог») и Ирина Гринева («Год золотой рыбки»).

К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской

Сериал посвящен жизни и судьбе легендарной советской актрисы, лауреата множества государственных премий и автору культовых афоризмов Фаине Раневской (Цигаль-Полищук). Исполнительница запала в душу не одному поколению отечественных зрителей, сыграв в таких фильмах, как «Подкидыш», «Золушка» и «Легкая жизнь», а также в театральных постановках, в каждой из которых она блистала своим невероятным чувством юмора и самоиронией.

К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской

В сериале будут охвачены все важнейшие этапы биографии Раневской — от юности в Таганроге до достижения вершин славы и одиночества. Зрители узнают о жизни великой актрисы вне света софитов и о том, какой путь ей пришлось ради того, чтобы навсегда вписать свое имя в историю российской и мировой сцены. Судьба Раневской — это захватывающая история о преодолении страхов и умении всегда следовать за своей мечтой.

Режиссером «Раневской» выступает Дмитрий Петрунь, ранее работавший над сериалами «Молчание», «Спросите медсестру» и «Операция «Валькирия». Сценарий шоу написала Лариса Жолобова («Московский романс») при участии Алины Семеряковой («Анна Герман. Тайна белого ангела») и Юрия Мороза («Принцесса цирка»).

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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