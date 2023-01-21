10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона

Отношения между матерью и дочерью, поиски своего предназначения, адаптация к новым условиям жизни, попытки справиться с драматичным прошлым — если вам близки эти темы, поднимаемые в шоу «Джинни и Джорджия» , вы обязательно оцените сериалы из нашей подборки.

Как и главной героине сериала «Джинни и Джорджия», молодой девушке Алекс предстоит в одиночку воспитывать дочь. Сбежав от мужа-алкоголика, она устраивается на работу горничной и пытается добиться опеки над ребенком, а также получить образование и устроить будущее, ведь ее мечта — стать писательницей. Однако разногласия с бывшим и непростые отношения с собственной матерью сильно осложняют планы Алекс.

Уборщица. История матери-одиночки

Действие происходит в начале 1980-х в небольшом городке, где шестеро друзей, выпустившись из колледжа, мечтают покорить Манхэттен и наладить личную жизнь. Кто-то собирается стать дизайнером, кто-то хочет пойти наперекор родительской воле и посвятить свою жизнь искусству, кто-то пытается возобновить отношения с бывшим возлюбленным. Героям нужно пройти непростой путь, чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях и сделать правильный выбор.

Нью-Йорк, или Не считается

Прямо герцогиня! (2020)

Ситком про молодую мать-одиночку Кэтрин, которая, возможно, представляет собой далеко не лучший образец матери, зато изо всех сил пытается стать для своей дочери близким другом. Вместе с этим Кэтрин подумывает о том, чтобы завести второго ребенка, наладить собственный бизнес и разобраться с проблемами в личной жизни.

Прямо герцогиня!

Как и в сериале «Джинни и Джорджия», ключевым событием здесь становится переезд матери-одиночки в новый город. Свободолюбивая художница Мия Уоррен вместе со своей дочерью Перл снимает комнату у богатой женщины Элены Ричардсон, чья жизнь со стороны выглядит безукоризненной. Однако соседство двух совершенно не похожих друг на друга женщин обнажает проблемы, которые они предпочитают скрывать от других, и возвращают к жизни тайны, которые хотелось бы забыть.

И повсюду тлеют пожары

Как ты смеешь (2019)

Детективный сериал «Как ты смеешь» задается не теряющими свою актуальность вопросами о трудностях взросления и непростых перипетиях дружбы. В центре сериала — две подруги-чирлидерши Адди и Бет, живущие в небольшом провинциальном городе. С появлением в команде нового тренера между девушками вспыхивает соперничество, а вскоре их городок потрясает новость об убийстве.

Как ты смеешь

Главный герой — восемнадцатилетний парень Сэм, страдающий расстройством аутического спектра. Он пытается наладить личную жизнь, поддерживаемый семьей и младшей сестрой, которые также пытаются разобраться с проблемами в своей жизни. «Нетипичный» рассказывает не только о том, с какими сложностями сталкивается человек с аутизмом, но и о трудностях взросления и самопознания, с которыми знаком каждый из нас.

Нетипичный

Мама в гневе (2015)

Корейское драмеди, главная героиня которого — молодая мать Чо Ган Чжа, в юности слывшая бунтаркой и борцом за справедливость. Узнав, что ее дочь травят в школе, женщина пытается решить проблемы, а когда все мирные способы урегулировать конфликт оказываются бездейственными, она сама притворяется школьницей и поступает в класс, где учится ее дочь.

Мама в гневе

Мамаша (2013)

Жизнь семьи Планкетт едва ли можно назвать легкой. Главная героиня Кристи, в прошлом страдавшая алкогольной и наркотической зависимостью, пытается начать жизнь с чистого листа и наладить отношения с дочерью-подростком и сыном. В свою очередь, мать Кристи, Бонни, у которой также были проблемы с алкоголем, хочет вернуться в жизнь своей дочери. Три поколения семьи учатся принимать и помогать друг другу в непростых ситуациях, в которые они то и дело попадают.

Мамаша

Жизнь непредсказуема (2010)

Драматический сериал о непростых детско-родительских отношениях. Главной героине Лакс всего 15 лет, но она уже успела сменить несколько приемных семей. Желая добиться самостоятельности и независимости, девушка обращается в суд, чтобы юридически оформить статус совершеннолетней, однако вместо долгожданной свободы Лакс получает опеку своих биологических родителей. Теперь героям, которые были чужими друг другу на протяжении многих лет, предстоит обрести родство.

Жизнь непредсказуема

Девочки Гилмор (2000)

Отношения матери и дочери, которые больше напоминают двух подруг, — центральная тема драмеди «Девочки Гилмор». Тридцатидвухлетняя мать и ее шестнадцатилетняя дочь живут в небольшом живописном городке и разделяют друг с другом не только вкусы и предпочтения, но и имя — обеих зовут Лорелай. Когда-то старшая Гилмор ушла из дома, отказавшись жить по заветам родителей, и теперь вместе с дочерью-подростком ей предстоит пережить немало приключений, то и дело случающихся в ее насыщенной жизни.