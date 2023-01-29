«Сандэнс-2023»: 10 главных фильмов фестиваля, которые мы больше всего ждем

В последний день ежегодного фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который проходил с 19 по 29 января в Парк-Сити, рассказываем, какие из представленных на нем фильмов мы очень хотим посмотреть.

Один из самых ожидаемых фильмов ужасов этого года, который снял сын непревзойденного мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга Брэндон («В чужой шкуре») на «Сандэнсе» представили в секции «Полночь». Показ «Бесконечного бассейна» был не менее вызывающим, чем сама картина – исполнитель главной роли Александр Скарсгард появился на премьере в поводке на шее и позировал фотографам у ног коллеги по фильму, звезды «Перл» Миа Гот. Хоррор Брэндона Кроненберга рассказывает о писателе, переживающем творческий кризис, который вместе со своей женой едет в отпуск на дорогой курорт. Там он случайно знакомится со своей безумной фанаткой (привет, Мизери), которую играет Миа Гот. И эта встреча не сулит ничего хорошего. Критики уже назвали «Бесконечный бассейн» атмосферным, грязным и настолько экстремальным кино с «тошнотворным стилем», что «часто единственной разумной реакцией на него является смех». Трейлер хоррора уже был довольно ужасающим и дискомфортным, и очень интересно, насколько безумным получился фильм. Судя по отзывам, нас ждет нечто действительно провокационное.

Бесконечный бассейн

Рождение/Возрождение (birth/rebirth)

Еще один фильм из секции «Полночь» «Рождение/Возрождение» – оригинальное переосмысление «Франкенштейна» от американского режиссера Лауры Мосс. В центре сюжета мистического хоррора, скрещенного с триллером, история двух женщин, жизни которых не пересекались до поры до времени. Одна из них – Сили, акушерка, которая очень любит свое дело и маленькую дочку. Другая – Роуз, холодная, замкнутая и нелюдимая, работает в морге. Дочка Сили внезапно погибает, пока матери не было с ней. Женщина приезжает в морг, чтобы забрать тело, но его там не оказалось. Труп девочки похитила Роуз, которая дома проводит эксперименты по воскрешению людей и животных из мертвых и то же самое проделывает с ребенком Сили. Девочка, ожидаемо, «возвращается» совсем другой. «Рождение/Возрождение» Лауры Мосс, во время просмотра которого вы наверняка переживете не одно дежавю и найдете отсылки и к «Кладбищу домашних животных», и к «Ночи живых мертвецов», по мнению критиков, темная и кровавая сказка о материнстве, переживании утраты и одержимости идеей победить смерть. Хоррор понравится всем, кто любит шокирующие фильмы ужасов с философским подтекстом, после которых еще долго придется приходить в себя.

Рождение/Возрождение

Эйлин (Eileen)

«Эйлин» – экранизация одноименного романа молодой американской писательницы Отессы Мошфег, успех которой сравним с популярностью Салли Руни. Режиссером картины, представленной на «Сандэнсе» и получившей неплохие оценки критиков, выступил Уильям Олдройд, автор драмы «Леди Макбет», познакомившей весь мир с Флоренс Пью. Фильм, действие которого разворачивается в 1960-х, рассказывает о жизни девушки по имени Эйлин, работающей машинисткой в колонии для несовершеннолетних. Главную героиню сыграла звезда «Прошлой ночью в Сохо» Томасин Маккензи. У Эйлин сложные и абьюзивные отношения с отцом, страдающим алкогольной зависимостью, и дисморфофобия, на которой она зациклена – девушка ненавидит свое тело. Однажды героиня знакомится с психологом, которая только устроилась в колонию на работу (ее играет Энн Хэтэуэй). И эта дружба навсегда изменит жизнь Эйлин. Драма Уильяма Олройда получилась очень сложной, «неудобной» и отражающей реальность. Экранизацию «Эйлин» хвалят за смелый, откровенный и немного зловещий портрет молодой женщины, которая пытается полюбить себя и борется со своими страхами, и уже называют «лучшим фильмом года», который удивит шокирующей развязкой.

Эйлин

Шайда (Shayda)

Дебютная работа иранского режиссера Нуры Ниасари, выросшей в Австралии, основанная на реальной истории, на «Сандэнсе» поразила критиков своим обнадеживающей интонацией и мощным посылом, что иногда, чтобы выйти на свет из тьмы, нужно сделать лишь шаг. «Шайда», спродюсированная самой Кейт Бланшетт, рассказывает о бесстрашной женщине, которая со своей шестилетней дочерью бежит от мужа из Ирана в Австралию и инициирует бракоразводный процесс. Героиня находит помощь и поддержку в женском шелтере и начинает свой путь к свободе. Главную роль в картине сыграла Зара Амир Эбрахими, получившая приз Каннского фестиваля как лучшая актриса за триллер «Убийца «Святой паук». «Шайда» – очень актуальное и важное женское кино, которое рассказывает о борьбе иранских женщин за свои права и объясняет, почему многие из них в прошлом году выходили на протест и сжигали хиджабы.

Шайда

Грязь дороги вкуса соли (All Dirt Roads Taste of Salt)

Дебютный фильм из секции «Американская драма» популярной в США поэтессы Рэйвен Джексон, который она привезла на «Сандэнс». «Грязь дороги вкуса соли» – живая и душераздирающая летопись жизни афроамериканской женщины на сельском Юге. Тонкое, поэтическое, чисто художественное кино, собранное из воспоминаний героини о ее семье и детстве. В картине практически отсутствуют диалоги, а эмоции и переживания персонажей читаются в движениях рук, освещении и природных красках. По словам критиков, «Грязь дороги вкуса соли» – очень красивая и размеренная история, в которую нужно погрузиться с головой, чтобы действительно ее полюбить. Производством фильма помимо самой Рэйвен Джексон занимались студия А24 и оскароносный режиссер Барри Дженкинс («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Грязь дороги вкуса соли

Плохое поведение (Bad Behaviour)

Сатирическая драма «Плохое поведение» – нетривиальный, комедийный взгляд на отношения дочери с токсичной матерью. Сняла картину актриса Элис Энглерт («Прекрасные создания», «Ты не будешь одинока»), дочь великой Джейн Кэмпион, получившей «Золотую пальмовую ветвь» за драму «Пианино» и «Оскар» за вестерн «Власть пса». Несмотря на то что режиссер «Плохого поведения» – очевидно nepo baby, фильм понравился многим критикам. Одни отмечают, что, несмотря на болезненную тему отсутствия взаимопонимания между матерью и дочерью, картина смешно и остроумно рефлексирует о попытках найти диалог и проработать детские травмы, другие хвалят Дженнифер Коннелли за неподражаемую игру, доводящую до слез. По сюжету, ее героиня, ставшая звездой еще в детстве, отправляется на духовный ретрит, во время которого ей предстоит разобраться в прошлом, проделать работу над ошибками и наладить непростые отношения с дочкой-каскадером (ее играет сама Элис Энглерт).

Плохое поведение

Забияка (Scrapper)

«Забияка», поставленная британским режиссером Шарлоттой Риган, – трогательное и меланхоличное кино о трудностях отцовства и взрослении, снятое в нежных пастельных тонах. Несмотря на то что действие фильма происходит не в какую-то определенную эпоху, в нем много примет из девяностых, да и сама атмосфера напоминает это время и британскую версию «Середины 90-х» Джоны Хилла. «Забияка» рассказывает о двенадцатилетней Джорджи, у которой умерла мама. Теперь девочка живет одна на окраине Лондона и разводит службы опеки, рассказывая, что о ней заботится дядя. Чтобы было на что жить, девочка промышляет воровством в компании подруги. В самый обычный день к Джорджи приезжает отец, которого она видела в младенческом возрасте и совершенно не помнит. 30-летнего папу играет звезда «Треугольника печали», получившего «Золотую пальмовую ветвь», Харрис Дикинсон. «Забияка» – остроумное, соблюдающее идеальный баланс фантазии (в нем даже есть говорящие пауки и облака из сахарной ваты), радости и грусти кино о взрослом отце, который, несмотря на возраст, в душе все еще ребенок. Но, несмотря на свой инфантилизм, герой Дикинсона делает все возможное, чтобы наладить отношения с дочкой.

Забияка

Литтл Ричард: Я все сразу (Little Richard: I Am Everything)

Режиссером самой важной документальной премьеры «Сандэнса», рассказывающей о легендарном музыканте Литтл Ричарде (которого на самом деле звали Ричард Уэйн Пенниман), была продюсер Лиза Кортес, номинированная на «Оскар» и «Эмми» за свои фильмы. Фильм об афроамериканском музыканте раскрывает разные стороны его жизни в интервью его семьи, друзей и коллег-музыкантов, а также диалогов журналистов с самим неподражаемым отцом-основателем рок-н-ролла, музыкой и эффектным стилем которого вдохновлялись Rolling Stones и Элтон Джон. «Я все сразу» повествует о творческом пути артиста сквозь воспоминания других людей и его личные истории, именно поэтому документалка получилась очень эмоциональной и трепетной. Фильм Лизы Кортес, в котором она в том числе показывает редкие архивные фотографии певца, не только воссоздает историю Литтл Ричарда, но и обличает расизм в США и воровство песен афроамериканцев белыми артистами, которые без зазрения совести выдавали их за свои.

Литтл Ричард: Я все сразу

Мечты о журнальной обложке (Magazine Dreams)

Новую драму режиссера, подарившего нам «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе, Элайджи Байнума критики окрестили «жестоким исследованием физических возможностей человека» и переживаниями психологического срыва. Фильм рассказывает о Киллиане Мэддоксе, который испытывает трудности с самоконтролем – он срывает свой гнев на людях, из-за чего суд отправил его на психотерапию. Единственное, о чем мечтает герой, работающий в супермаркете и жирующий с дедушкой-ветераном, – стать всемирно известным бодибилдером. Чтобы мечты стали реальностью, Киллиан тренируется до изнеможения, постоянно грезя о том, как фотография его обнаженного торса попадет на обложки спортивных журналов. Несмотря на все попытки героя стать успешным бодибилдером, его стремление к славе – болезненно. Наедине с собой Мэддокс – одинокий, застенчивый и испытывающий ненависть к себе человек, который пытается заместить боль вымещением агрессии, и ни к чему хорошему это не приведет. Критики отмечают великолепное перевоплощение Джонатана Мейджорса в одержимого бодибилдера, называют «Мечты о журнальной обложке» новой альтернативой «Таксисту» Скорсезе и уверяют, что скоро о фильме будут говорить буквально все.

Мечты о журнальной обложке

Иногда я думаю о смерти (Sometimes I Think About Dying)

Один из самых странных и неожиданных фильмов фестиваля – минималистичное драмеди «Иногда я думаю о смерти», снятое Рэйчел Лэмберт. В центре сюжета – история девушки по имени Фрэн, офисной работницы, которая замкнулась в себе. Все дни героини проходят одинаково: она не общается ни с кем из коллег, задумчиво пялится в монитор и постоянно думает о том, как ей предстоит умереть. Вокруг Фрэн кипит жизнь, но из-за своей социофобии она ее избегает. Все меняется, когда с ней начинает общаться парень с работы – единственный, кто ее не игнорирует, и благодаря ему героиня наконец «просыпается» и справляется со своей застенчивостью. «Иногда я думаю о смерти» – как ее именуют критики, «тихая комедия» – очень теплое кино о том, что человеку нужен человек и обнимашки в конце трудного дня. Камерная драматическая комедия, которую спродюсировала Дэйзи Ридли, раскрывает актрису, прежде известную по роли Рей Скайуокер в продолжении «Звездных войн», с совершенно неожиданной стороны, и это одна из причин увидеть фильм.