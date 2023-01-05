Guilty pleasure: пересматриваем глупые комедии на английском

Не у всех в этом декабре было много поводов посмеяться. Поэтому мы вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng собрали для вас самые дурацкие и смешные комедии. Советуем посмотреть их в оригинале ― заодно и язык подтянете!

Великовозрастного балбеса по имени Бадди вырастили не родители, а Санта-Клаус и его эльфы. Но однажды Бадди решает найти своего настоящего папу и отправляется в Нью-Йорк, который не имеет ничего общего с домиком Санты. Стоит посмотреть хотя бы ради той сцены, где Бадди в исполнении Уилла Феррелла уминает спагетти с конфетами.

Ключевое слово: fish-out-of-water ― не в своей тарелке

Эльф

Джозеф Гордон-Левитт, Сет Роген и Энтони Маки играют трех друзей детства, которые решают отметить Рождество не по-семейному, а как настоящие мачо. Если вам нравится юмор «Мальчишника в Бангкоке», то мы горячо рекомендуем эту безумную праздничную комедию ― шутки тут еще более дикие. Только уберите детей подальше от экрана.

Ключевое слово: insane ― безумный

Рождество

National Lampoon ― это целая серия фильмов, которая разделывает под орех все эти романтизированные моменты семейной жизни, которые редко идут по плану, — от летних каникул до праздничных сборов вокруг стола. На этот раз достается Рождеству ― оно превращается в настоящее испытание, веселое и немножко стыдное. Но наверняка многие узнают в героях фильма свою собственную семью.

Ключевое слово: hilarious ― уморительный

Рождественские каникулы

Чуточку старомодная, но милая праздничная комедия с Тимом Алленом, который играет продавца игрушек по имени Скотт. Он собирался побить все рекорды продаж на это Рождество, но дело повернулось иначе ― Санта упал с крыши в канун праздника и временно выбыл из строя, а Скотту пришлось взять на себя сезонные обязанности бородатого человека в красном.

Ключевое слово: duties ― обязанности

Санта Клаус

Романтическая комедия с Винсом Воном и Риз Уизерспун. Брэд и Кейт вроде как встречаются и вполне друг друга устраивают, но создавать семью не собираются. Им и так нормально. Точнее, было нормально, пока из-за дурацкого стечения обстоятельств им не приходится отмечать Рождество с семьями своих родителей ― кстати говоря, разведенных. И разумеется, вся родня считает, что Кейт и Брэд вот-вот поженятся. Много неловких ситуаций, родни, за которую ужасно стыдно, детских тайн и семейных ценностей, конечно.

Ключевое слово: relatives ― родственники

Четыре Рождества

Райан Рейнольдс в роли бывшего школьного ботаника, который вырастает, добивается успеха, а затем неожиданно оказывается в своем родном городе на Рождество, где и встречает свою первую любовь. Которая, естественно, в старших классах не оценила всех достоинств этого парня, но теперь-то все иначе. Или нет?

Ключевое слово: crush ― влюбленность

Просто друзья

Грабитель по имени Гарри всего-навсего намеревался ограбить магазин игрушек. Но вместо этого ему пришлось спасаться бегством от полицейских. Улепетывая от стражей закона, Гарри случайно попадает на кинопробы в детективный фильм, а оттуда ― прямиком в Голливуд. Эталонная черная комедия с прекрасным актерским составом ― от Роберта Дауни ― младшего до Мишель Монахан.

Ключевое слово: one-liner ― хлесткая шутка