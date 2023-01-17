В «Аватаре 3» повествователем выступит Ло’ак, а не Джейк Салли

Джеймс Кэмерон сообщил о том, что в будущей третьей части его франшизы «Аватар» роль рассказчика может прейти от персонажа Джейка Салли (Сэм Уортингтон) к его сыну Ло’аку (Бритен Далтон). Режиссер рассказал об этом, став гостем подкаста Soundtracking with Edith Bowman:

«Когда шумиха вокруг фильма уляжется, я воспользуюсь моментом, чтобы посмотреть, что в нем понравилось людям и на что они обратили большее внимание. Потом я могу вернуться к третьей части и доработать ее, или вся команда может вернуться к ней и изменить некоторые моменты. Эти изменения не будут радикальными, но, возможно, нам удастся усилить те аспекты, которые понравились зрителям сильнее всего. Например, мы уже видим, что многим понравился Ло’ак, поэтому мы можем поискать способы расширить его роль в истории, кроме того, что мы уже сделали его рассказиком. Ой, кажется, я проболтался. Но это нормально, я думаю, что людям может быть интересно подумать о том, что их ждет в будущем».

В первых двух частях «Аватара» повествователем выступал Джейк, который обращался к зрителям через видеодневники и закадровые реплики. Кэмерон добавил, что замена Джейка в качестве рассказчика также означает смещение акцента с истории самого Салли на историю других героев:

«Джейк был нашим закадровым рассказчиком в первом и втором фильмах. В каждой из последующих картин у нас будут разные рассказчики. Мы увидим события глазами разных персонажей».

«Аватар 3» выйдет на мировые экраны 20 декабря 2024 года.