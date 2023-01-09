Национальное общество кинокритиков США признало «Тар» лучшим фильмом 2022 года

Национальное общество кинокритиков США огласило результаты своего голосования за лучшие фильмы ушедшего 2022 года, которое прошло в субботу, 7 января.

Лучшим фильмом года была признана музыкальная драма «Тар» Тодда Филда. Вторые места в голосовании за лучший фильм достались британской семейной драме «Солнце мое» Шарлотты Уэллс и иранскому фильму «Без медведей» Джафара Панахи. Картина Филда также получила приз за лучший сценарий, обойдя соперников, которыми стали «Банши Инишерина» Мартина Макдоны и «Время Армагеддона» Джеймса Грэя.

Звания лучшей актрисы 2022 года была удостоена Кейт Бланшетт («Тар»). Упоминания в данной категории также получили Мишель Йео («Все везде и сразу»), Тильда Суинтон («Вечная дочь») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). Лучшей актрисой второго плана была признана Керри Кондон («Банши Инишерина»).

Лучшим актером прошедшего года критики признали Колина Фаррелла за работу сразу над двумя фильмами — «Банши Инишерина» и фантастической драмой «После Янга». Вторые места достались Полу Мескалу («Солнце мое») и Биллу Найи («Жить»). Лучшим акром второго плана стал Ке Хюи Куан («Все и везде сразу»).

Звания лучшего режиссера года была удостоена Шарлотта Уэллс за свою работу над фильмом «Солнце мое». Упоминания в той же номинации получили Панахи («Без медведей») и Пак Чхан-ук («Решение уйти»). Лучшим оператором 2022 года назван Михал Дымек («Иа»).