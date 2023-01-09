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Киноафиша Новости Национальное общество кинокритиков США признало «Тар» лучшим фильмом 2022 года

Национальное общество кинокритиков США признало «Тар» лучшим фильмом 2022 года

9 января 2023 12:22
Национальное общество кинокритиков США признало «Тар» лучшим фильмом 2022 года

Музыкальная драма Тодда Филда также получила приз за лучший сценарий.

Национальное общество кинокритиков США огласило результаты своего голосования за лучшие фильмы ушедшего 2022 года, которое прошло в субботу, 7 января.

Лучшим фильмом года была признана музыкальная драма «Тар» Тодда Филда. Вторые места в голосовании за лучший фильм достались британской семейной драме «Солнце мое» Шарлотты Уэллс и иранскому фильму «Без медведей» Джафара Панахи. Картина Филда также получила приз за лучший сценарий, обойдя соперников, которыми стали «Банши Инишерина» Мартина Макдоны и «Время Армагеддона» Джеймса Грэя.

Звания лучшей актрисы 2022 года была удостоена Кейт Бланшетт («Тар»). Упоминания в данной категории также получили Мишель Йео («Все везде и сразу»), Тильда Суинтон («Вечная дочь») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). Лучшей актрисой второго плана была признана Керри Кондон («Банши Инишерина»).

Лучшим актером прошедшего года критики признали Колина Фаррелла за работу сразу над двумя фильмами — «Банши Инишерина» и фантастической драмой «После Янга». Вторые места достались Полу Мескалу («Солнце мое») и Биллу Найи («Жить»). Лучшим акром второго плана стал Ке Хюи Куан («Все и везде сразу»).

Звания лучшего режиссера года была удостоена Шарлотта Уэллс за свою работу над фильмом «Солнце мое». Упоминания в той же номинации получили Панахи («Без медведей») и Пак Чхан-ук («Решение уйти»). Лучшим оператором 2022 года назван Михал Дымек («Иа»).

Фото: Focus Features
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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