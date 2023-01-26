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Киноафиша Новости Третий сезон сериала «Патриот» получил дату премьеры на ТНТ

Третий сезон сериала «Патриот» получил дату премьеры на ТНТ

26 января 2023 13:31
Третий сезон сериала «Патриот» получил дату премьеры на ТНТ

Продолжение шоу о герое, мечтающем сделать свой маленький городок лучшим местом на свете, выйдет в феврале.

Телеканал «ТНТ» анонсировал дату премьеры третьего сезона комедийного сериала «Патриот». Продолжение шоу выйдет на канале 13 февраля 2023 года.

Главные роли в новых сериях «Патриота» сыграли Антон Жижин («Модный синдикат»), Анастасия Талызина («Молчание»), Владимир Сычев («Ресторан по понятиям»), Алексей Базанов («ИП Пирогова») и Екатерина Новокрещенова («Конец света»).

Сериал повествует о бывшем военном Сане Кучине (Жижин), вернувшемся в родной провинциальный городок с мечтой превратить его в лучшее место на Земле. В финале второго сезона Саня и его новое начальство из академии ФСБ начинают подозревать, что герой может быть родственником самого Дональда Трампа. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Кучина отстраняют от учебы, дают новую напарницу Окси (Новокрещенова) и отправляют в отпуск. Однако Саню такой расклад совсем не устраивает, поэтому он начинает тщательный поиск доказательств, способных убедить всех вокруг, что он русский, а не американец.

В это же время друзья и знакомые героя пытаются совладать с собственными невзгодами: Ленка (Талызина) стремится стать новой звездой социальных сетей, ради чего переключается на китайский рынок, ее отец вместо сгоревшего магазина обзаводится собственным банным комплексом, а Валера (Базанов) старается удержать свою семью от распада.

Режиссером продолжения шоу выступил Николай Бурлак («Улица»), неизменный постановщик всего проекта. Третий сезон будет состоять из 16 серий.

Фото: ТНТ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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