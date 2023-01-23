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Киноафиша Новости Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

23 января 2023 16:17
Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

В новых эпизодах фигурирует звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина.

Телеканал СТС огласил официальную дату премьеры шестого сезона многосерийной семейной комедии «Ивановы-Ивановы», одну из ролей в котором сыграла звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина. Новые эпизоды шоу начнут выходить в эфир с 6 февраля в 19:00. Также СТС выпустил тизер нового сезона.

В шестом сезоне шоу, став законным владельцем фермы, Боря Иванов (Станислав Дужников) нанимает в качестве помощницы Анну (Кузьмина), потому что поначалу она кажется ему очень добродушной. Тем временем остальные герои будут разбираться с личными проблемами, а у каждого из персонажей их в избытке. Когда кавардак достигнет пика, только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) будут готовы заботиться о питомцах фермы.

По признанию Кузьминой, для нее одним из самых ярких моментов во время съемок стала сцена с быком:

«При первом же знакомстве оказалось, что это большое, но добродушное животное, которое не представляет никакой угрозы. Бык опытный, поэтому знал, как себя вести на съемках. А рога у него были хоть и красивые, но бутафорские, чтобы никого не поранить. Так что убегала я не от него, а от камеры, на которую прикрепили копию его головы».

В актерском составе шестого сезона задействованы также Михаил Трухин, Анна Уколова, Алексей Лукин, Александра Флоринская, Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Александр Обласов, Борис Каморзин, Артем Федотов, Игорь Филиппов и Валерий Панков.

Фото: СТС
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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