Иван Охлобыстин и его будущий зять становятся напарниками в трейлере сериала «Открывай, полиция!»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер комедийного сериала «Открывай, полиция!». Главные роли в шоу исполнили Иван Охлобыстин («Дикая лига»), Артем Быстров («Крик тишины»), Денис Парамонов («Пищеблок») и Софья Присс («Серебряные коньки»).

В центре сюжета — суровый подполковник полиции Дмитрий Рощин (Охлобыстин) и его будущий зять, дотошный ученый Андрей Изотов (Парамонов). Незадолго до свадьбы дочь Рощина Анна (Присс) приглашает жениха на знакомство со своим отцом. К несчастью, их первая встреча сразу омрачается одним незатейливым нюансом — Андрей терпеть не может полицейских.

Дабы ненароком не разрушить брак Анны, Рощин решается совершить невозможное и изменить отношение зятя к служителям порядка. Однако тот не согласен принимать любые теории без практического подтверждения. Он просит Дмитрия взять его в напарники, чтобы посмотреть, как в реальности выглядит трудовой быт полицейских, а также проверить свою «совместимость» с тестем. Вместе герои отправляются на поиски опасного рецидивиста Тактарова (Быстров), которые оборачиваются большим путешествием по всей России.

Режиссером сериала выступил Сергей Гинзбург, ранее работавший над такими проектами, как «Отчим» и «Первая попытка».

Премьера «Открывай, полиция!» состоится 19 января 2023 года.