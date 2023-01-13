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Киноафиша Новости Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление»

Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление»

13 января 2023 15:12
Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление»

Картина официально появится в российских кинотеатрах.

Студия Gaumont опубликовала первый трейлер комедии «Мое преступление» — это новый фильм знаменитого французского режиссера Франсуа Озона. Главные роли в картине сыграли Надя Терешкевич («Десять процентов»), Ребекка Мардер («Облава»), Изабель Юппер («Она»), Фабрис Лукини («4 приключения Ренетт и Мирабель») и Феликс Лефевр («Лето’85»).

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах в Париже. В центре истории — Мадлен Вердье (Терешкевич), юная и привлекательная девушка, а также бедная и совершенно бездарная актриса. Однажды ее обвиняют в убийстве известного продюсера месье Монферрана, но благодаря поддержке своей подруги-адвоката Полины (Мардер) Мадлен удается выйти сухой из воды. Она наслаждается новоприобретенной славой, пока однажды все ее темные тайны не выходят на свет.

Озон известен как автор таких фильмов, как «Все прошло хорошо», «По воле божьей», «Двуличный любовник» и «8 женщин». За свою карьеру режиссер множество раз становился лауреатом и номинантом престижнейших мировых кинопремий, в том числе «Золотой пальмовой ветви», «Золотого медведя» и «Золотого льва».

«Мое преступление» выйдет во французский прокат 8 марта. Картина также появится в российских кинотеатрах, ее выпустит кинокомпания A-One Films. Точная дата премьеры фильма Озона в России станет известна позже.

Фото: Gaumont
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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