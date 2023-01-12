Подозрительные монахини вгоняют в ужас Джену Мэлоун в трейлере хоррора «Освящение»

Фильм о девушке, которая отправляется в уединенный шотландский монастырь.

Кинокомпания IFC Midnight представила первый трейлер мрачного мистического триллера «Освящение». Ведущие роли в картине сыграли Джена Мэлоун («Запрещенный прием») и Дэнни Хьюстон («Чудо-женщина»).

Отправной точкой сюжета станет загадочная смерть молодого священника. Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, в уединенный шотландский монастырь, где произошла трагедия, прибывает сестра погибшего Грейс (Мэлоун). Оказавшись на месте, главная героиня знакомится с подозрительным отцом Ромеро (Хьюстон) и вскоре понимает, что безмятежная атмосфера и живописные пейзажи, окружающие местность, всего лишь ширма. Пребывая там, Грейс замечает странное поведение матери-настоятельницы и монахинь, после чего перед главной героиней открывается ужасающая правда, пробуждающая в ней давно похороненную внутреннюю травму.

Снял фильм режиссер Кристофер Смит («Проклятие. Призраки дома Борли», «Обход»). По его признанию, он взялся за материал из-за своего страстного увлечения темой религии. Сценарий кинематографист написал вместе с продюсером Лори Куком («Видимая тьма», «Ангар 10»). В остальной актерский состав вошли Иэн Пири, Дженет Сьюзман, Торен Фергюсон, Анджела Уайт, Мэрлин О’Брайэн, Эйлид Фишер и Стеффан Ценнидд.

«Освящение» выйдет в прокат 10 февраля, а релиз на стриминге состоится 3 марта.