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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов

2 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов

Как же приятно оставаться дома, когда за окном бушуют жгучий мороз и разгулявшийся ветер. Заваривайте себе вкусный чай и удобно усаживайтесь на диване, потому что редакция Киноафиши подготовила для вас список телепередач федеральных каналов на 2 января. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Первый. Программа передач на 2 января

05:15 Карнавал

06:00 Новости

06:10 Карнавал

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)

13:25 Повара на колесах

14:30 Морозко

16:05 Один дома

18:00 Вечерние новости

18:20 Фантастика

21:00 Время

21:30 Мажор

22:25 Сегодня вечером

00:30 Подкаст.Лаб

Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
Мажор

Россия 1. Программа передач на 2 января

07:10 Пепел (1-я серия)

08:00 Пепел (2-я серия)

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация (1-я серия)

12:25 Ликвидация (2-я серия)

13:15 Ликвидация (3-я серия)

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Песня года

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести в 20:00

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский (1-я серия)

22:20 Склифосовский (2-я серия)

23:25 Невеста комдива (1-я серия)

00:25 Невеста комдива (2-я серия)

01:25 Мастер и Маргарита (3-я серия)

02:20 Мастер и Маргарита (4-я серия)

03:20 Другие

Матч!. Программа передач на 2 января

06:00 Магия спорта

06:30 Что по спорту? (Кемерово)

07:00 Наши в UFC. Специальный обзор

09:10 Матч! Парад

09:35 Специальный репортаж (Больше, чем бокс. Владимир Гендлин)

10:10 Команда Матч

10:25 Спорт Тоша

10:35 Борг/Макинрой

12:40 Голевая феерия Катара!

14:50 Здесь был Тимур

15:45 Специальный репортаж (Шум древнего города)

16:15 География спорта. Кольский полуостров

16:45 География спорта (Вершина Теи)

17:15 География спорта (Тюмень)

17:45 География спорта (Владикавказ)

18:15 География спорта (Катар)

18:45 Год российского спорта

19:45 Лица страны (Лучшее)

20:45 Матч! Парад

21:45 Все на Матч! Прямая трансляция

22:30 Гонка

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022. Итоги сезона

01:25 Что по спорту? (Кемерово)

01:50 Голевая феерия Катара!

03:35 Матч! Парад

04:00 Жизнь после спорта (Евгений Трефилов)

04:25 Karate Combat 2022. Трансляция из США

НТВ-Петербург. Программа передач на 2 января

05:30 Таинственная Россия

06:15 Гаражный папа

08:00 Сегодня

08:20 Лесник

10:00 Сегодня

10:20 Лесник

12:25 Балабол

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

19:30 БиМ

22:23 Новогоднее звездное супершоу

23:55 Одинокий волк

04:25 Агентство скрытых камер

04:55 Горюнов

ТВ-центр. Программа передач на 2 января

05:20 Любовь в советском кино

06:05 Женская логика

07:45 Душевные люди

08:35 Граф Монте-Кристо

12:00 Назад в СССР

12:45 Анна-детективъ

14:30 События

14:45 Закулисные войны (Юмористы)

15:30 Новогодний смехомарафон

16:40 Помощница

18:40 Доктор Иванов. Своя земля

22:05 Хорошие песни

23:25 Прощание

00:05 Тайная комната Билла Клинтона

00:45 Закулисные войны (Юмористы)

01:25 Назад в СССР

02:05 Анна-детективъ

03:35 Короли комедии (Взлететь до небес)

04:15 Любовь Орлова. Двуликая и великая

04:50 Артистка

Культура. Программа передач на 2 января

06:30 В лесу родилась елочка

06:50 Возвращение блудного попугая

07:10 Счастливый рейс

08:30 Пешком... (Москва поющая)

09:00 Вокзал для двоих

11:15 Взгляд из космоса (Новая перспектива)

12:10 Торжественный концерт, посвященный 150-летию Государственного исторического музея

13:35 Гардемарины, вперед! (1-я серия)

14:50 История русских браков (1-я серия)

15:25 Человек-оркестр

16:50 Запечатленное время (Новогодний капустник в ЦДРИ)

17:15 Сокровища Московского Кремля (Рождение Империи)

18:10 Отцы и дети (Дмитрий, Екатерина и Владимир Куклачевы)

18:40 Труффальдино из Бергамо

20:50 Бельмондо Великолепный

21:40 Ас из асов

23:25 История русских браков (1-я серия)

23:55 Гардемарины, вперед! (1-я серия)

01:15 Взгляд из космоса (Новая перспектива)

02:10 Искатели (Люстра купцов Елисеевых)

03:00 Окончание эфира

Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
Вокзал для двоих

СТС. Программа передач на 2 января

05:00 Мультфильмы

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:40 Крокодил Гена

07:05 Мультфильмы

07:25 Шапокляк

07:45 Мультфильмы

08:25 Серебряное копытце

08:35 Мороз Иванович

08:45 Лекс и Плу. Космические таксисты (Купон на астероид. Часть 1-я)

09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты (Купон на астероид. Часть 2-я)

09:10 Белль и Себастьян

11:05 Белль и Себастьян: Приключения продолжаются

12:55 Белль и Себастьян: Друзья навек

14:35 Ледниковый период

16:05 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

17:40 Ледниковый период-3: Эра динозавров

19:25 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

22:40 Елки-8

00:20 Здравствуй, папа, Новый год

01:50 Семьянин

03:45 Шоу «Уральских пельменей» (Мятое января)

Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
Ледниковый период

РЕН ТВ. Программа передач на 2 января

00:25 Иван Царевич и Серый Волк 4

01:45 Как поймать перо Жар-птицы

02:50 Садко

04:05 Синдбад. Пираты семи штормов

05:15 Карлик Нос

06:35 Крепость: щитом и мечом

07:55 Три богатыря и Шамаханская царица

09:10 Три богатыря на дальних берегах

10:30 Три богатыря: Ход конем

12:00 Три богатыря и Морской царь

12:30 Новости

12:45 «Три богатыря и Морской царь

13:35 «Три богатыря и принцесса Египта

15:00 «Три богатыря и Наследница престола

16:30 «Конь Юлий и большие скачки

17:50 Три богатыря и Конь на троне19:30 Новости

19:45 Тайна печати дракона

22:00 Вий 3D

ТНТ. Программа передач на 2 января

05:20 Бородач (Секс-шоп)

05:45 Бородач (День города)

06:10 Бородач (Достучаться до небес)

06:35 Бородач (Суд)

07:00 Наша Russia (5-я серия)

07:25 Наша Russia (Дайджест)

07:50 Наша Russia (Дайджест)

08:15 Наша Russia (8-я серия)

08:45 Наша Russia (9-я серия)

09:00 Новая битва экстрасенсов (1-я серия)

10:55 Битва экстрасенсов (2-я серия)

12:25 Битва экстрасенсов (3-я серия)

13:50 Новая битва экстрасенсов (4-я серия)

15:10 Новая битва экстрасенсов (5-я серия)

16:40 Новая битва экстрасенсов (6-я серия)

18:05 Новая битва экстрасенсов (7-я серия)

19:30 Новая битва экстрасенсов (8-я серия)

21:00 Ночной дозор

23:15 Самый Новый год!

00:40 Камеди Клаб (Новогодний выпуск 2020: Часть 1-я)

01:30 Камеди Клаб (Новогодний выпуск 2020: Часть 2-я)

02:15 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 1-я)

03:00 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 2-я)

03:45 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 1-я)

04:30 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 2-я)

Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
Ночной дозор

Домашний. Программа передач на 2 января

05:00 Домашняя кухня (Денис Клявер)

05:25 Домашняя кухня (Наталья Бочкарева)

05:50 Домашняя кухня (Ирина Забияка)

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:10 Предсказания: 2023 (1-я серия)

08:05 Предсказания: 2023 (2-я серия)

09:00 Страшная красавица (1-я серия)

09:55 Страшная красавица (2-я серия)

10:50 Жена с того света (1-я серия)

11:52 Жена с того света (2-я серия)

12:55 Жена с того света (3-я серия)

13:57 Жена с того света (4-я серия)

15:00 Алмазная корона (1-я серия)

16:00 Алмазная корона (2-я серия)

17:00 Алмазная корона (3-я серия)

18:00 Алмазная корона (4-я серия)

19:00 Ветреный (93-я серия)

19:46 Ветреный (94-я серия)

20:33 Ветреный (95-я серия)

21:20 Из Сибири с любовью (1-я серия)

22:10 Из Сибири с любовью (2-я серия)

23:00 Из Сибири с любовью (3-я серия)

23:50 Из Сибири с любовью (4-я серия)

00:40 Если ты меня простишь (1-я серия)

01:25 Если ты меня простишь (2-я серия)

02:10 Если ты меня простишь (3-я серия)

02:55 Если ты меня простишь (4-я серия)

03:40 Если наступит завтра (1-я серия)

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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