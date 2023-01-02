Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов

Как же приятно оставаться дома, когда за окном бушуют жгучий мороз и разгулявшийся ветер. Заваривайте себе вкусный чай и удобно усаживайтесь на диване, потому что редакция Киноафиши подготовила для вас список телепередач федеральных каналов на 2 января. Оставайтесь с нами, будет интересно!