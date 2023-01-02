Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
Как же приятно оставаться дома, когда за окном бушуют жгучий мороз и разгулявшийся ветер. Заваривайте себе вкусный чай и удобно усаживайтесь на диване, потому что редакция Киноафиши подготовила для вас список телепередач федеральных каналов на 2 января. Оставайтесь с нами, будет интересно!
Первый. Программа передач на 2 января
05:15 Карнавал
06:00 Новости
06:10 Карнавал
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)
13:25 Повара на колесах
14:30 Морозко
16:05 Один дома
18:00 Вечерние новости
18:20 Фантастика
21:00 Время
21:30 Мажор
22:25 Сегодня вечером
00:30 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 2 января
07:10 Пепел (1-я серия)
08:00 Пепел (2-я серия)
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация (1-я серия)
12:25 Ликвидация (2-я серия)
13:15 Ликвидация (3-я серия)
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Песня года
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский (1-я серия)
22:20 Склифосовский (2-я серия)
23:25 Невеста комдива (1-я серия)
00:25 Невеста комдива (2-я серия)
01:25 Мастер и Маргарита (3-я серия)
02:20 Мастер и Маргарита (4-я серия)
03:20 Другие
Матч!. Программа передач на 2 января
06:00 Магия спорта
06:30 Что по спорту? (Кемерово)
07:00 Наши в UFC. Специальный обзор
09:10 Матч! Парад
09:35 Специальный репортаж (Больше, чем бокс. Владимир Гендлин)
10:10 Команда Матч
10:25 Спорт Тоша
10:35 Борг/Макинрой
12:40 Голевая феерия Катара!
14:50 Здесь был Тимур
15:45 Специальный репортаж (Шум древнего города)
16:15 География спорта. Кольский полуостров
16:45 География спорта (Вершина Теи)
17:15 География спорта (Тюмень)
17:45 География спорта (Владикавказ)
18:15 География спорта (Катар)
18:45 Год российского спорта
19:45 Лица страны (Лучшее)
20:45 Матч! Парад
21:45 Все на Матч! Прямая трансляция
22:30 Гонка
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022. Итоги сезона
01:25 Что по спорту? (Кемерово)
01:50 Голевая феерия Катара!
03:35 Матч! Парад
04:00 Жизнь после спорта (Евгений Трефилов)
04:25 Karate Combat 2022. Трансляция из США
НТВ-Петербург. Программа передач на 2 января
05:30 Таинственная Россия
06:15 Гаражный папа
08:00 Сегодня
08:20 Лесник
10:00 Сегодня
10:20 Лесник
12:25 Балабол
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
19:30 БиМ
22:23 Новогоднее звездное супершоу
23:55 Одинокий волк
04:25 Агентство скрытых камер
04:55 Горюнов
ТВ-центр. Программа передач на 2 января
05:20 Любовь в советском кино
06:05 Женская логика
07:45 Душевные люди
08:35 Граф Монте-Кристо
12:00 Назад в СССР
12:45 Анна-детективъ
14:30 События
14:45 Закулисные войны (Юмористы)
15:30 Новогодний смехомарафон
16:40 Помощница
18:40 Доктор Иванов. Своя земля
22:05 Хорошие песни
23:25 Прощание
00:05 Тайная комната Билла Клинтона
00:45 Закулисные войны (Юмористы)
01:25 Назад в СССР
02:05 Анна-детективъ
03:35 Короли комедии (Взлететь до небес)
04:15 Любовь Орлова. Двуликая и великая
04:50 Артистка
Культура. Программа передач на 2 января
06:30 В лесу родилась елочка
06:50 Возвращение блудного попугая
07:10 Счастливый рейс
08:30 Пешком... (Москва поющая)
09:00 Вокзал для двоих
11:15 Взгляд из космоса (Новая перспектива)
12:10 Торжественный концерт, посвященный 150-летию Государственного исторического музея
13:35 Гардемарины, вперед! (1-я серия)
14:50 История русских браков (1-я серия)
15:25 Человек-оркестр
16:50 Запечатленное время (Новогодний капустник в ЦДРИ)
17:15 Сокровища Московского Кремля (Рождение Империи)
18:10 Отцы и дети (Дмитрий, Екатерина и Владимир Куклачевы)
18:40 Труффальдино из Бергамо
20:50 Бельмондо Великолепный
21:40 Ас из асов
23:25 История русских браков (1-я серия)
23:55 Гардемарины, вперед! (1-я серия)
01:15 Взгляд из космоса (Новая перспектива)
02:10 Искатели (Люстра купцов Елисеевых)
03:00 Окончание эфира
СТС. Программа передач на 2 января
05:00 Мультфильмы
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:40 Крокодил Гена
07:05 Мультфильмы
07:25 Шапокляк
07:45 Мультфильмы
08:25 Серебряное копытце
08:35 Мороз Иванович
08:45 Лекс и Плу. Космические таксисты (Купон на астероид. Часть 1-я)
09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты (Купон на астероид. Часть 2-я)
09:10 Белль и Себастьян
11:05 Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
12:55 Белль и Себастьян: Друзья навек
14:35 Ледниковый период
16:05 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
17:40 Ледниковый период-3: Эра динозавров
19:25 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
22:40 Елки-8
00:20 Здравствуй, папа, Новый год
01:50 Семьянин
03:45 Шоу «Уральских пельменей» (Мятое января)
РЕН ТВ. Программа передач на 2 января
00:25 Иван Царевич и Серый Волк 4
01:45 Как поймать перо Жар-птицы
02:50 Садко
04:05 Синдбад. Пираты семи штормов
05:15 Карлик Нос
06:35 Крепость: щитом и мечом
07:55 Три богатыря и Шамаханская царица
09:10 Три богатыря на дальних берегах
10:30 Три богатыря: Ход конем
12:00 Три богатыря и Морской царь
12:30 Новости
12:45 «Три богатыря и Морской царь
13:35 «Три богатыря и принцесса Египта
15:00 «Три богатыря и Наследница престола
16:30 «Конь Юлий и большие скачки
17:50 Три богатыря и Конь на троне19:30 Новости
19:45 Тайна печати дракона
22:00 Вий 3D
ТНТ. Программа передач на 2 января
05:20 Бородач (Секс-шоп)
05:45 Бородач (День города)
06:10 Бородач (Достучаться до небес)
06:35 Бородач (Суд)
07:00 Наша Russia (5-я серия)
07:25 Наша Russia (Дайджест)
07:50 Наша Russia (Дайджест)
08:15 Наша Russia (8-я серия)
08:45 Наша Russia (9-я серия)
09:00 Новая битва экстрасенсов (1-я серия)
10:55 Битва экстрасенсов (2-я серия)
12:25 Битва экстрасенсов (3-я серия)
13:50 Новая битва экстрасенсов (4-я серия)
15:10 Новая битва экстрасенсов (5-я серия)
16:40 Новая битва экстрасенсов (6-я серия)
18:05 Новая битва экстрасенсов (7-я серия)
19:30 Новая битва экстрасенсов (8-я серия)
21:00 Ночной дозор
23:15 Самый Новый год!
00:40 Камеди Клаб (Новогодний выпуск 2020: Часть 1-я)
01:30 Камеди Клаб (Новогодний выпуск 2020: Часть 2-я)
02:15 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 1-я)
03:00 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 2-я)
03:45 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 1-я)
04:30 Камеди Клаб (Новогодний выпуск «Караоке Star»: Часть 2-я)
Домашний. Программа передач на 2 января
05:00 Домашняя кухня (Денис Клявер)
05:25 Домашняя кухня (Наталья Бочкарева)
05:50 Домашняя кухня (Ирина Забияка)
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:10 Предсказания: 2023 (1-я серия)
08:05 Предсказания: 2023 (2-я серия)
09:00 Страшная красавица (1-я серия)
09:55 Страшная красавица (2-я серия)
10:50 Жена с того света (1-я серия)
11:52 Жена с того света (2-я серия)
12:55 Жена с того света (3-я серия)
13:57 Жена с того света (4-я серия)
15:00 Алмазная корона (1-я серия)
16:00 Алмазная корона (2-я серия)
17:00 Алмазная корона (3-я серия)
18:00 Алмазная корона (4-я серия)
19:00 Ветреный (93-я серия)
19:46 Ветреный (94-я серия)
20:33 Ветреный (95-я серия)
21:20 Из Сибири с любовью (1-я серия)
22:10 Из Сибири с любовью (2-я серия)
23:00 Из Сибири с любовью (3-я серия)
23:50 Из Сибири с любовью (4-я серия)
00:40 Если ты меня простишь (1-я серия)
01:25 Если ты меня простишь (2-я серия)
02:10 Если ты меня простишь (3-я серия)
02:55 Если ты меня простишь (4-я серия)
03:40 Если наступит завтра (1-я серия)