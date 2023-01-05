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Киноафиша Новости Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в мини-сериале «Эрик»

Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в мини-сериале «Эрик»

5 января 2023 10:46
Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в мини-сериале «Эрик»

По сюжету, главный герой отправится в путешествие с марионеткой, чтобы спасти своего пропавшего сына.

По данным Variety, Бенедикт Камбербэтч ведет переговоры с Netflix о том, чтобы сыграть главную роль в мини-сериале «Эрик» (Eric).

Действие развернется в Нью-Йорке в 1980-х годах. В центре сюжета — Винсент Салливан, знаменитый кукловод и ведущий одного из самых популярных детских телепрограмм Америки. Когда маленький сын главного героя по имени Эдгар бесследно исчезает, жизнь Винсента начинает идти под откос. Он становится зависим от наркотиков и лишается дома. Единственный оставшийся у него друг — большая марионетка по имени Эрик, которая уговаривает его отправиться в путешествие, чтобы отыскать Эдгара.

Шестисерийный проект был анонсирован еще в ноябре 2021 года. Автором выступает сценаристка и исполнительный продюсер Эби Морган. Она известна как создательница шоу «Час», удостоенного премии «Эмми», а также фильмов «Железная леди», «Невидимая женщина» и «Стыд».

Если переговоры Камбербэтча и Netflix увенчаются успехом, то работа над «Эриком» станет уже не первой главной ролью актера на телевидении. Ранее он сыграл центральных персонажей в таких знаменитых шоу, как «Шерлок» и «Патрик Мелроуз». За работу над последним Камбербэтч получил номинацию на «Золотой глобус».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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