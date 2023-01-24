Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко расследуют убийства в трейлере сериала «Фишер»

Стриминговый сервис more.tv выпустил первый полноценный трейлер российского детективного триллера «Фишер». Центральные роли в сериале исполнили Иван Янковский («Домашнее поле»), Александра Бортич («Холоп»), Александр Яценко («Оторви и выбрось») и Сергей Гилев («1941. Крылья над Берлином»).

Действие разворачивается в 1986 году. По сюжету, кровавый маньяк совершает серию жестоких убийств подростков неподалеку от дач правительственных чиновников на Рублевском шоссе. За расследование жутких преступлений берется трио следователей: опытный детектив Валерий Козырев (Яценко), его товарищ Евгений Боков (Янковский) и молодая Наталья Добровольская (Бортич). Единственной ниточкой, способной привести их к убийце, становится школьник Игорь, являющийся свидетелем одного из нападений. Однако родители мальчика совсем не хотят, чтобы их сын общался с полицией.

Эта история основана на реальных преступлениях печально известного серийного убийцы Сергея Головкина, получившего прозвище «Фишер».

Режиссерами проекта выступают Сергей Тарамаев («Черная весна») и Любовь Львова («Доктор Преображенский»). Сценарий написали Сергей Кальварский («Большой город») и Наталья Капустина («Города и веси»).

Дебютная серия «Фишера» выйдет на платформах more.tv и Wink 8 февраля.