«Стеклянная луковица»: Райан Джонсон рассказал, как он определился с личностью убийцы

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Райан Джонсон поделился подробностями о том, как он выстраивал детективный сюжет своего нового фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица».

В финале картины герои выясняют, что главным злоумышленником все это время был Майлз Брон (Эдвард Нортон), миллиардер и изобретатель альтернативного вида топлива на основе водорода. Оказалось, что на самом деле все заслуги, благодаря которым эксцентричный богатей смог нажить огромное состояние, принадлежат его соратнице Энди Брэнд (Жанель Моне). Брон убил Энди в надежде получить себе всю славу и богатство. Через неделю поле этого он пригласил группу своих друзей в свой дом на одном из греческих островов, чтобы поиграть с ними в детективов и с помочью этого выйти сухим из воды. К счастью, Бенуа Блану (Дэниел Крэйг) и сестре-близнецу покойной Энди по имени Хелен (также сыграна Моне) удается разоблачить его и восстановить справедливость.

В новом интервью для издания Empire Джонсон признался, что идея сделать Брона главным злодеем стала основой всего фильма:

«Эта идея пришла ко мне на очень ранней стадии. Это была центральная концепция, можно сказать, что именно в тот момент я придумал «Стеклянную луковицу». Я хотел насытить сценарий большой, глупой, очевидной ложью. Это стало возможным благодаря включению в него персонажей, которым такая ложь выгодна. Насколько большое и очевидное вранье можно замаскировать под сложную партию в шахматы? Это главная тема фильма, поэтому в нем есть такой персонаж, как Майлз Брон. Это злой фильм, в нем много злорадства над глупостью общественных делителей, ставшей причиной многих наших бед за последние годы».

Джонсон добавил, что, по его мнению, Брон получился очень похожим на своих прототипов из реальной жизни.