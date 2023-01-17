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Киноафиша Новости Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон

Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон

17 января 2023 10:39
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон

Создатели шоу обещают, что второй сезон будет еще масштабнее и увлекательнее.

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о продлении медицинского фантастического сериала «13 клиническая» на второй сезон. Шоу дебютировало в декабре 2022 года. Главные роли в нем исполняют Данила Козловский («Тренер»), Паулина Андреева («Вертинский»), Виктория Исакова («Очень женские истории»), Владимир Стеклов («Глубже!») и Дмитрий Лысенков («Серебряные коньки»).

В центре сюжета — талантливый хирург Кирилл (Козловский), страдающий от неизлечимого заболевания. Ему удается устроиться на работу в больницу, специализирующуюся на лечении недугов сверхъестественного характера. Там герою приходится погрузиться в сложные отношения между людьми, ведьмами и демонами, и на тяжком опыте учиться определять, кто именно представляет сторону добра, а кто — сторону зла. Кирилл изо всех сил пытается показать начальству, как он ценен для больницы, ведь для него это может стать единственным способом выжить.

По словам директора департамента собственного производства «Иви» Вадима Соколовского, зрители очень тепло приняли первый сезон «13 клинической», что и привело сериал к закономерному продлению. Он добавил, что работа над вторым сезоном шоу уже началась.

Сценарист сериала Андрей Золотарев заявил, что создатели проекта с самого начала рассчитывали сделать его многосезонным шоу. Во втором сезоне авторы планируют «дать зрителю более глубокое представление о судьбе и работе рядовых сотрудников клиники». Продюсер Алена Акимова пообещала, что «второй сезон будет еще масштабнее и не менее увлекательным», чем первый.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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