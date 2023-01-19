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Киноафиша Новости Ретрофутуризм, который мы заслужили: вышел трейлер сериала «Здравствуй, будущее!»

Ретрофутуризм, который мы заслужили: вышел трейлер сериала «Здравствуй, будущее!»

19 января 2023 11:29
Ретрофутуризм, который мы заслужили: вышел трейлер сериала «Здравствуй, будущее!»

Шоу о темной стороне лунного туристического бизнеса выйдет на экраны в середине февраля.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер фантастического сериала «Здравствуй, будущее!». Главные роли в шоу исполнили Билли Крудап («Утреннее шоу»), Николас Подани («Архив 81»), Хэнк Азария («Рэй Донован»), Элисон Пилл («Служба новостей») и Джеки Уивер («Мой парень — псих»).

Действие сериала разворачивается в ретрофутуристическом мире. В центре сюжета — Джек (Крудап), амбициозный и обаятельный коммивояжер, торгующий таймшерами для отдыха на Луне. Герой развивает собственный туристический бизнес вместе с группой преданных своему делу сотрудников. Предприятие Джека растет стремительными темпами, но однажды самый молодой сотрудник компании (Подани) начинает подозревать своего босса в нечистых делах и интересоваться истинной природой таймшеров.

Сериал был создан творческим дуэтом Амита Бхалла и Лукаса Джэнсена. Ранее они вместе работали над одним из эпизодов популярного шоу Netflix «Родословная».

Первый сезон «Здравствуй, будущее!» будет состоять из десяти получасовых серий. Премьера первых трех эпизодов состоится на Apple TV+ 17 февраля, после этого серии будут выходит по одной каждую пятницу. Финал сезона выйдет на экраны 7 апреля.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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