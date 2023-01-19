Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заговор дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм 

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм 

19 января 2023 12:00
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм

Проекты, которые захватили внимание не только геймеров, но и обычных зрителей. 

Видеоигры не теряют позиций и с каждым годом вербуют все новых поклонников. Феномен ясен: в аркадах можно контролировать процесс и своего персонажа, принимать решения и действовать исходя из своих убеждений, а также одерживать победы. В кинематографе ситуация иная, поэтому угодить ярым поклонникам игр сложнее. Тем не менее существуют проекты, которые смогли обрести популярность, несмотря на своих компьютерных предшественников.

Одни из нас (2023)

Самый свежий сериал из подборки «Одни из нас» основан на популярной видеоигре The Last of Us, которая выла в 2013 году и сразу покорила сердца геймеров. В центре сюжета постапокалиптической драмы оказываются Джоэл (Педро Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рэмси). Они объединяются, чтобы выжить и не сойти с ума, видя руины США. Премьера стартовала 15 января 2023 года.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Одни из нас

Киберпанк: Бегущие по краю (2022)

Аниме-сериал основан на игре Cyberpunk 2077, однако рассказывает о событиях, произошедших за год до основного сюжета. Действие происходит в городе будущего Найт-Сити. Человечество и технологии шагнули далеко вперед, однако по-прежнему остались бедные и неблагополучные районы. После смерти матери Дэвид Мартинес решается на вживление импланта, который дает ему дополнительные способности, и становится наемным убийцей.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Киберпанк: Бегущие по краю

Анчартед: На картах не значится (2022)

Полнометражный фильм «Анчартед: На картах не значится» снят по серии игр Uncharted. В центре повествования Нейтан Дрейк, которого сыграл Том Холланд. Он соглашается на авантюрное приключение с Виктором Салливаном (Марк Уолберг), чтобы отыскать сокровища, а заодно и потерянного 15 лет назад брата.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
«Анчартед: На картах не значится»

Мортал Комбат (2021)

Про игру «Мортал Комбат» знает даже тот, кто никогда не прикасался к миру видеоигр. Фильм рассказывает о бойце Коуле Янге, на которого открывает охоту император Внешнего мира Шан Цзун. Выследить его посылают знаменитого Саб-Зиро. На помощь Янгу приходят другие бойцы, которым предстоит сразиться с врагами и обрести «могущественную силу души».

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Мортал Комбат

Обитель зла (2022 )

Новый сериал Netflix по одноименной игре Resident Evil. Сюжет разделен на два временных промежутка. В первом 14-летние Билли и Джейд переезжают к отцу Альберту Вескеру в Нью-Раккун-Сити, который занимается разработкой секретных препаратов. Позже зрителя переносят на 15 лет вперед, где осталось всего 300 млн нормальных людей и миллиарды монстров.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Обитель зла

Соник 2 в кино (2022)

Анимационный фильм про героя компьютерной игры ежа Соника. Его планам вновь помешает доктор-злодей Роботник, к роли которого вернулся Джим Керри. На этот раз с ним в сговор вступает Наклз. Парочка злодеев пытается отыскать изумруд, который способен уничтожить целое человечество. Им собираются помешать Соник и его друг-лисенок Тейлз.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Соник 2 в кино

Аркейн (2021)

Созданный по вселенной игры League of Legends мультсериал «Аркейн» сразу завоевал все рейтинги Netflix и сердца поклонников по всему миру. Проект вышел к 10-летию серии. Сюжет перенесет зрителей в два города: увядающий Заун и процветающий Пилтовер. Между людьми идет непримиримая борьба, которая особенно обостряется после внедрения технологии Хекстек, позволяющая жителям владеть магией.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Аркейн

Halo (2022)

Сюжет сериала взят из одноименной игры Halo, в которой идет война между людьми из Космического командования объединённых наций (ККОН) и религиозным союзом инопланетян (Ковенанта). В попытке победить в этом противостоянии люди начинают производство модифицированных бойцов-спартанцев.

От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Halo

Алина Маркина
Алина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают 9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Читать далее 19 января 2023
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Читать далее 18 января 2023
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Читать далее 17 января 2023
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Читать далее 18 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм Читать далее 19 января 2023
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Читать далее 18 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» 23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» Читать далее 19 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
Related video