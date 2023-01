От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм 

Видеоигры не теряют позиций и с каждым годом вербуют все новых поклонников. Феномен ясен: в аркадах можно контролировать процесс и своего персонажа, принимать решения и действовать исходя из своих убеждений, а также одерживать победы. В кинематографе ситуация иная, поэтому угодить ярым поклонникам игр сложнее. Тем не менее существуют проекты, которые смогли обрести популярность, несмотря на своих компьютерных предшественников.

Самый свежий сериал из подборки «Одни из нас» основан на популярной видеоигре The Last of Us, которая выла в 2013 году и сразу покорила сердца геймеров. В центре сюжета постапокалиптической драмы оказываются Джоэл (Педро Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рэмси). Они объединяются, чтобы выжить и не сойти с ума, видя руины США. Премьера стартовала 15 января 2023 года.

Аниме-сериал основан на игре Cyberpunk 2077, однако рассказывает о событиях, произошедших за год до основного сюжета. Действие происходит в городе будущего Найт-Сити. Человечество и технологии шагнули далеко вперед, однако по-прежнему остались бедные и неблагополучные районы. После смерти матери Дэвид Мартинес решается на вживление импланта, который дает ему дополнительные способности, и становится наемным убийцей.

Полнометражный фильм «Анчартед: На картах не значится» снят по серии игр Uncharted. В центре повествования Нейтан Дрейк, которого сыграл Том Холланд . Он соглашается на авантюрное приключение с Виктором Салливаном ( Марк Уолберг ), чтобы отыскать сокровища, а заодно и потерянного 15 лет назад брата.

Про игру «Мортал Комбат» знает даже тот, кто никогда не прикасался к миру видеоигр. Фильм рассказывает о бойце Коуле Янге, на которого открывает охоту император Внешнего мира Шан Цзун. Выследить его посылают знаменитого Саб-Зиро. На помощь Янгу приходят другие бойцы, которым предстоит сразиться с врагами и обрести «могущественную силу души».

Новый сериал Netflix по одноименной игре Resident Evil. Сюжет разделен на два временных промежутка. В первом 14-летние Билли и Джейд переезжают к отцу Альберту Вескеру в Нью-Раккун-Сити, который занимается разработкой секретных препаратов. Позже зрителя переносят на 15 лет вперед, где осталось всего 300 млн нормальных людей и миллиарды монстров.

Анимационный фильм про героя компьютерной игры ежа Соника. Его планам вновь помешает доктор-злодей Роботник, к роли которого вернулся Джим Керри . На этот раз с ним в сговор вступает Наклз. Парочка злодеев пытается отыскать изумруд, который способен уничтожить целое человечество. Им собираются помешать Соник и его друг-лисенок Тейлз.

Созданный по вселенной игры League of Legends мультсериал «Аркейн» сразу завоевал все рейтинги Netflix и сердца поклонников по всему миру. Проект вышел к 10-летию серии. Сюжет перенесет зрителей в два города: увядающий Заун и процветающий Пилтовер. Между людьми идет непримиримая борьба, которая особенно обостряется после внедрения технологии Хекстек, позволяющая жителям владеть магией.

Сюжет сериала взят из одноименной игры Halo, в которой идет война между людьми из Космического командования объединённых наций (ККОН) и религиозным союзом инопланетян (Ковенанта). В попытке победить в этом противостоянии люди начинают производство модифицированных бойцов-спартанцев.