Звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн сыграет в мини-сериале «Лоис и Варга»

По информации Variety, Рэйчел Броснахэн получила главную роль в новом мини-сериале от Amazon. В настоящее время проект носит называние Lois & Varga («Лоис и Варга»). Его сюжет основан на рассказе американской писательницы Лизы Таддео. Согласно официальному описанию проекта, шоу расскажет о молодоженах, которые получают в наследство участок земли на небольшом острове и переезжают жить на берег океана. Как только герои прибывают на остров, они сталкиваются с Варгой, стриптизершей и учителем йоги, которая начинает разрушать их жизни.

Режиссером пилотного эпизода сериала выступает Халина Рейн («Тела, тела, тела», «Инстинкт»). Сценарий проекта пишет Мириам Бэтти, ранее работавшая над четвертым сезоном семейной драмы «Наследники».

Броснахэн наиболее известна по главной роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел», за работу над которым актриса была удостоена двух премий «Золотой глобус» и одной премии «Эмми». Помимо исполнения главной роли в новом шоу, Броснахэн также выполняет функции продюсера проекта через свою компанию Scrap Paper Pictures.