Многосерийный вестерн «Билли Кид» продлен на второй сезон

Вышедший в прошлом году на платформе Epix многосерийный вестерн с Томом Блитом «Билли Кид» получит второй сезон. Телесеть, сменившая после ребрендинга название на MGM+, накануне официально анонсировал продолжение.

В телепроекте, вдохновленном историей жизни легендарного американского бандита с большой дороги, в романтизированной форме освещают его похождения. Авторы делают акцент на ирландских корнях Кида (Блит), показывают процесс его трансформации в стрелка, а также знакомят с еще одной легендой Дикого Запада — Джесси Эвансом (Дэниэл Уэббер). Средоточием новых эпизодов будет противостояние Билли со старым другом и коррумпированными властями Санта-Фе.

В основной каст первого сезона вошли также Эйлин О’Хиггинс, Шон О. Робертс, Дакота Долби, Райан Кеннеди и Иэн Трейси. Исполнительным продюсером и сценаристом ковбойской драмы выступает создатель «Викингов» Майкл Херст. В производство второго сезона вовлечен медиагигант Amazon, не так давно выкупивший студию Metro-Goldwyn-Mayer и, соответственно, все ее активы.

Дата релиза второго сезона «Билли Кида» пока не установлена, но в ноябре этого года у Тома Блита состоится большая премьера — актер сыграл ведущую роль в приквеле «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».