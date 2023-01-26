Звезда «Дома Дракона» Пэдди Консидайн сыграет с Меной Массудом в драме о боксе «Гигант»

Deadline сообщает, что Пэдди Консидайн («Дом Дракона») и Мена Массуд («Алладин» 2019 года) присоединились к актерскому составу спортивной драмы Giant («Гигант»). В основу картины ляжет биография знаменитого британско-йеменского боксера Насима Хамеда, также известного как «Принц Насим».

Фильм расскажет об истории успеха Хамеда (Массуд), чья карьера началась на жестких улицах города Шеффилд. Там его впервые заметил тренер по боксу Брендан Ингл (Консидайн), который и сам некогда был простым рабочим сталелитейного завода. Он разглядел потенциал Хамеда и взялся за его подготовку. К сожалению, британское общество 80-х и 90-х годов было наполнено ненавистью к мусульманам и выходцам из стран Ближнего Востока. Однако необычный стиль, дерзкий характер и талант Насима помогли ему преодолеть все невзгоды и стать мировой суперзвездой.

Продюсерами картины выступают Сильвестр Сталлоне («Рокки») и его компания Balboa Productions. Постановщиком и сценаристом проекта является Роуэн Этейл («Банды Лондона»). О своем новом проекте он рассказывает следующее:

«Я много лет хотел снять этот фильм. История отношений тренера по боксу Брендана Ингла и его ученика «Принца Насима» легендарна и поистине кинематографична. Я очень рад, что мне выпала честь создать эту картину вместе с несравненными Пэдди Консидайном и Меной Массудом, а также при поддержке единственного и неповторимого Сильвестра Сталлоне и его команды из Balboa Productions».

Дата выхода фильма Giant еще не объявлена.