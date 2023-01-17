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Киноафиша Новости Данай Гурира намекнула на возможность спин-оффа «Черной Пантеры» об Окойе

Данай Гурира намекнула на возможность спин-оффа «Черной Пантеры» об Окойе

17 января 2023 16:34
Данай Гурира намекнула на возможность спин-оффа «Черной Пантеры» об Окойе

Актриса заявила, что карьерное падение ее героини в недавнем фильме стало залогом для ее дальнейшего развития.

Данай Гурира, сыгравшая роль воительницы Окойе в дилогии Marvel «Черная Пантера», намекнула на то, что история ее героини может быть продолжена в формате отдельного сериала для Disney+. О возможности появления спин-оффа актриса рассказала во время своего появления на телевизионном ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert.

По сюжету фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», королева Рамонда (Анджела Бассетт) увольняет Окойе и лишает ее титула генерала за то, что та не смогла уберечь ее дочь, принцессу Шури, от рук воинов-талоканцев. Однако Гурира считает, на этом трагическом моменте путь персонажа не закончился:

«Мысль о том, что она на самом деле потерпела неудачу… Поверьте мне, когда я впервые увидела сценарий, когда режиссер Райан Куглер усадил меня и рассказал, что с ней произойдет, я почувствовала, будто меня саму уволили, и сказала: «Эй, я с этим не согласна». Но потом я поняла, насколько мощным ходом было бы позволить такому персонажу, как она, пройти через поражение и сложности, из-за которых она не может оставаться сильной. Она тоже должна преодолеть свою сломленность».

Ведущий Стивен Колбер спросил Гуриру о том, означают ли ее слова, что Marvel разрабатывает спин-офф, посвященный Окойе, на что она ответила:

«Мне сказали, что я могу мягко намекнуть на то, что это возможно. Значит, я мягко намекаю».

В ноябре прошлого года продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навеки» Нэйт Мур сказал, что, учитывая сколько ресурсов студия потратила на разработку фильма и связанной с ним картины «Железное сердце», появление любых его спин-оффов в данный момент маловероятно. В то же время он добавил, что обсуждает с Куглером возможность создания подобного проекта. Судя по словам Гуриры, переговоры могли сдвинуться с мертвой точки.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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