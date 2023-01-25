Милый зверь под кайфом атакует людей в новом проморолике «Кокаинового медведя»

В сети появился новый проморолик комедийного триллера «Кокаиновый медведь». Главные роли в картине исполнили Рэй Лиотта («Славные парни»), Кери Рассел («Американцы»), Олден Эйренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории»), Мэттью Риз («Перри Мейсон») и Марго Мартиндейл («Мисс Америка»).

По сюжету, пролетая над лесами штата Джорджия, наркокурьеры выбрасывают из самолета большой пакет кокаина. После приземления дорогую «посылку» находит медведь и полностью съедает содержимое. Попав под действие веществ, зверь приходит в неистовство и начинает атаковать всех встречающихся ему на пути людей.

Новый ролик выполнен в стиле пародии на добрые семейные приключенческие фильмыв духе «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Пока на фоне играет воодушевляющая музыка, закадровый голос говорит: «Вы еще не видели этот фильм, но уже провозгласили его лучшей картиной всех времен». В это же время на экране появляются цитаты пользователей социальных сетей, которые называют «Кокаинового медведя» «лучшей картиной в истории» и требуют немедленно начать компанию, чтобы продвинуть его в номинанты престижных кинопремий. Кроме этого, они пишут: «Настоящее кино вернулось» и «Мое тело полностью готово к этому фильму». В последующих кадрах зверь нападает на людей, в том числе забравшегося на дерево бедолагу и машину скорой помощи. В качестве финальной пародийной «изюминки» маленький мальчик говорит: «Похоже, это одна из тех вещей, которые остаются с человеком навсегда».

Режиссером фильма выступает Элизабет Бэнкс, создательница ремейка «Ангелов Чарли» 2019 года.

«Кокаиновый медведь» выйдет в свет 25 февраля.