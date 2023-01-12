Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория»

17 января в 19.30 в кинотеатре «Аврора» состоится премьера второго сезона сериала «Территория». Зрители увидят первый эпизод за несколько дней до официального старта шоу в онлайн-кинотеатре PREMIER. Мероприятие пройдет в рамках Киноклуба при поддержке «Нашего радио».

Создатели мистического проекта уверяют, что второй сезон поразит поклонников еще больше — в центре сюжета окажутся «пограничные миры, пограничные люди и пограничное время». Главным героям предстоит преодолеть страх смерти, вновь встретиться с колдунами и шаманами и узнать, какую цену нужно заплатить, чтобы вернуться из мира мертвых в мир живых.

Помимо Глеба Калюжного, Андрея Мерзликина, Аси Чистяковой, Ксении Отиновой, к своим ролям вернулись Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и другие. К касту нового сезона присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова. Напомним, что история разворачивается вокруг 19-летнего Егора Чудинова, который отправляется в Пермский край на поиски пропавших родителей.

Твой бесплатный билет на показ первого эпизода второго сезона «Территории» здесь.

Официальная премьера нового сезона состоится 19 января в онлайн-кинотеатре PREMIER.