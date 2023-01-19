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Киноафиша Новости По словам Патриши Аркетт, второй сезон «Разделения» напугает зрителей

По словам Патриши Аркетт, второй сезон «Разделения» напугает зрителей

19 января 2023 17:11
По словам Патриши Аркетт, второй сезон «Разделения» напугает зрителей

Съемки начались осенью.

Производство второго сезона нашумевшей многосерийной антиутопии «Разделение» идет с октября, но никакой конкретной информации о продолжении до сих пор нет. Выпытать хоть какие-то детали о новом сезоне попытался портал Entertainment Tonight во время недавнего разговора с Патришей Аркетт. Актриса достойно держала оборону, ссылаясь на царящую на съемках атмосферу секретности, однако она отметила, что в новых эпизодах зрителям придется сильно понервничать за главных героев:

«Придется много переживать за персонажей, я бы даже сказала очень бояться. Авторы действительно усердно поработали и придумали много всего по-настоящему интересного. Они держат в своих головах целый мир, посвящая нас о происходящем лишь по крупицам. Но я считаю, что получится весело и красиво».

Шоу повествует о трудовых буднях сотрудников корпорации Lumen Industries, главная особенность которой заключается в так называемой процедуре «разделения». У прошедших операцию отделяются воспоминания о работе и о том, что происходит в обычной жизни.

Второй сезон «Разделения» пока не получил даты премьеры.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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