Документальный фильм «Корпорация «Еда» получит сиквел

Кинокомпания Participant объявила о том, что занимается разработкой сиквела культовой документальной картины «Корпорация «Еда».

Оригинальный фильм впервые был показан в 2009 году на кинофестивале в Торонто. Проект посвящен темным тайнам американской пищевой промышленности и стоящими за ней корпорациями, которые причиняют огромный вред окружающей среде и животным, а также своим собственным потребителям и рабочим. Режиссером картины выступил Роберт Кеннер («Блюз»). Он также написал сценарий вместе с Элиз Перлштейн («Меня зовут Паули Мюррей») и Ким Робертс («Непокой»).

«Корпорация «Еда» получила множество номинаций на престижные кинопремии за лучший документальный полнометражный фильм, в том числе на соответствующие награды Cinema Eye Honors, Gotham Award, «Эмми» и, конечно же, «Оскара».

Информация о сиквеле пока держится в секрете, однако представители Participant заявляют, что фильм станет прямым продолжением оригинального фильма. Режиссурой на этот раз займутся два кинематографиста: тот же Кеннер и Мелисса Робледо. Функции продюсера исполняют Эрик Шлоссер («Нефть») и Майкл Поллан («Трансформация ума»), которые также принимали участие в создании оригинальной «Корпорации «Еда».