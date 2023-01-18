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Киноафиша Новости Ченнинг Татум рассказал о судьбе нереализованного фильма о мутанте Гамбите

Ченнинг Татум рассказал о судьбе нереализованного фильма о мутанте Гамбите

18 января 2023 15:43
Ченнинг Татум рассказал о судьбе нереализованного фильма о мутанте Гамбите

Актер все еще интересуется у студии планами на персонажа.

Ченнинг Татум недавно дал объемное интервью изданию Vanity Fair. В частности, актер затронул печальную для себя тему о фильме про мутанта Гамбита из «Людей Икс». Актер работал над этим проектом на протяжении нескольких лет, но по ряду причин съемки всегда срывались, а потом произошло историческое слияние студий Fox и Disney и на спин-оффе поставили крест.

По словам Татума, имеющийся мрачный сценарий не вписывался в «семейные» стандарты нового руководства, однако он все еще время от времени интересуется планами на персонажа, но уже давно морально отпустил проект:

«Гамбит» пал жертвой поглощения Disney через Marvel после слияния с Fox. Выбранное нами направление было далеко от того, которое им обычно нравится, хотя, возможно, они просто чего-то выжидают. Мы созваниваемся с ними время от времени, но в целом я уже духовно, эмоционально и мысленно отпустил ситуацию».

За годы разработки к несостоявшемуся фильму о картежнике Реми ЛеБо привлекались известные режиссеры, в числе которых Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»), Гор Вербински (трилогия «Пираты Карибского моря») и Даг Лайман («Грань будущего»). Вместе с Татумом в нереализованном блокбастере могли сняться Лиззи Каплан и Леа Сейду.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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