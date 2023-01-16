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Киноафиша Новости Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023

Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023

16 января 2023 10:34
Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023

Лучшим сериалами стали «Лучше звоните Солу» и «Начальная школа «Эбботт».

Вчера, 15 января, в Лос-Анджелесе прошла 28-ая церемония вручения премии «Выбор критиков» (Critics Choice Awards).

Лучшим фильмом уходящего 2022 года была признана фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которая также получила призы за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру. Награда за лучший адаптированный сценарий досталась автору картины «Говорят женщины» Саре Поли.

Премий за лучшие женскую и мужскую роли первого плана в кино были удостоены Кейт Бланшетт («Тар») и Брендан Фрейзер («Кит») соответственно. Лучшими исполнителями второго плана были признаны Ке Хюи Куан («Все везде и сразу») и Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»). А награда за лучший актерский состав ушла детективу «Достать ножи: Стеклянная луковица», который также получил приз как лучшая комедия ушедшего года.

Индийский боевик «RRR: Рядом ревет революция» С.С. Раджамули одержал победу в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая песня» (приза была удостоена композиция Naatu Naatu). Лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо».

В главных телевизионных категориях победу одержали сериалы «Лучше звоните Солу» и «Начальная школа «Эбботт», которые были признаны лучшими драматическим и комедийным шоу года соответственно. Лучшим анимационным сериалом стала «Харли Квинн», а лучшим телевизионным фильмом — «Странный Эл» Эрика Аппеля.

Лучшими телевизионными драматическими актерами были признаны Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу») и Зендея («Эйфория»). Награды за лучшее исполнение комедийных ролей получили Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джин Смарт («Хитрости»), которая не смогла присутствовать на церемонии из-за того, что заразилась коронавирусом. Кроме нее, по тем же причинам торжественный вечер не смогли посетить Джейми Ли Кертис, Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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