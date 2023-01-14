Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году

«Русалочка» — это новый музыкальный ремейк одноименного классического мультфильма студии Walt Disney Animation Studios, снятого по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. По сюжету, юная Ариэль заключает сделку с морской ведьмой Урсулой. Русалочка мечтает пройтись по пляжу и познакомиться с прекрасным принцем Эриком. Для этого она обменивает свой чудесный голос на человеческие ноги.

Продюсерами фильма выступили Лин-Мануэль Миранда («Темные начала») и Роб Маршалл («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), музыку для картины написал Алан Менкен. Главная роль досталась Холли Бэйли, и вокруг ее кандидатуры уже разгорелся нехилый скандал. Дело в том, что кожа актрисы гораздо темнее, чем в оригинальном мультфильме студии, и после показа официального трейлера это вызвало волну негодования среди интернет-пользователей. Однако рейтинг ожидания у «Русалочки» все еще очень высокий, поэтому с легкостью можно сделать вывод, что этот фильм станет одним из самых популярных проектов студии в 2023 году. Премьера запланирована на 26 мая.

Русалочка

И снова игровой ремейк старого «Диснея». На этот раз очередная экранизация классического рассказа Дж. М. Барри о Питере Пэне — вечном мальчике, который прилетает в Лондон и забирает в волшебную страну Неверленд трех детей, чтобы те присоединились к нему в волшебном приключении.

На данный момент о фильме известно не очень много. Режиссером картины назначили Дэвида Лоури, а продюсером выступит Джеффри Киршенбаум. Из интересного — роль главного антагониста взял на себя непревзойденный Джуд Лоу. Точная дата выхода фильма все еще неизвестна.

Питер Пэн и Венди (1952)

Одна из самых интересных анимационных работ, которая ожидает нас в 2023 году. Производством, конечно же, занимается Pixar. Картина посвящена Городу Стихий, в котором элементали огня, воды, земли и воздуха дружно сосуществуют вместе. У вспыльчивой Эмбер завязывается дружба со спокойным Уэйдом, и именно эта связь становится главным конфликтом картины.

Режиссером картины стал Питер Сон, ранее работавший над «Лукой», «Хорошим динозавром» и «Суперсемейкой». На сегодняшний день в Сети есть только полутораминутный тизер-трейлер, но даже по нему можно сказать, что «Элементарно» — это что-то совершенно необычное. С нетерпением ждем выхода в грядущем году.

Элементарно

«Особняк с привидениями» — еще один перезапуск одноименного фильма 2003 года, изначально основанного на тематическом аттракционе. По сюжету, мать-одиночка по имени Гэбби и ее 9-летний сын переезжают в большой особняк в Новом Орлеане. Как оказывается, это место полно призраков, из-за которых Гэбби приходится даже обратиться к священнику.

Над сценарием поработал сам маэстро ужаса — Гильермо дель Торо, поэтому стоит ожидать что-то в духе хоррор-комедии. Актерский состав у проекта звездный, в фильме приняли участие: Джейми Ли Кертис, Вайнона Райдер, Джаред Лето, Оуэн Уилсон и даже Дэнни ДеВито. Пока что в Сети нет никаких визуальных материалов, так что в скором времени, скорее всего, нас ожидает выход первого тизера-трейлера. Премьера в мире запланирована на середину августа 2023 года.

Особняк с приведениями (2003)

Кроме этого, на 2023 год компанией запланирован выход анимационного фильма «Желание», рассказывающий о приключениях 17-летней девушки Аши (Ариана ДеБоз) и ее козы Валентино в мире, где сбываются все желания.

«Желание» выходит в честь 100-летнего юбилея студии Disney, поэтому нас ожидает не просто мультфильм, а целый набор пасхалок и отсылок к прошлым работам компании. Предполагается, что сюжет будет основан на звезде из «Пиноккио», на звездах из «Питера Пэна» и «Леди и Бродяги», а также на той самой звезде из знаменитого логотипа компании.

Режиссером выступит Крис Бак, ранее работавший над обеими частями «Холодного сердца», а сценарием занимается его коллега Дженнифер Ли. Что интересно, «Желание» станет первым рисованным мультфильмом впервые с выпуска «Принцессы-лягушки».