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Киноафиша Новости Киностудия «Ленфильм» добилась прибыли по итогам 2022 года

Киностудия «Ленфильм» добилась прибыли по итогам 2022 года

31 января 2023 17:17
Киностудия «Ленфильм» добилась прибыли по итогам 2022 года

Сейчас в производстве находятся тринадцать проектов.

Старейшая отечественная киностудия «Ленфильм» наконец вышла из затяжного кризиса и теперь приносит прибыль. Положительными новостями в рамках недавней встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой поделился глава совета директоров кинокомпании Федор Бондарчук. Ниже приведена его цитата, предоставленная пресс-службой Министерства культуры РФ.

«С 2022 года киностудия работает без убытков. У нас нет долгов. И сформирован достаточный бюджет для развития киностудии».

В данный момент в активном производстве «Ленфильма» тринадцать проектов, в числе которых одна российско-белорусская картина. Кроме того, отмечается, что прирост выручки идет непосредственно за счет основной деятельности — кинопроизводства.

Вместе с тем генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков заявил, что сейчас активно продолжается обустройство и реконструкция исторических студийных павильонов. Функционер подчеркнул, что в список основных задач по-прежнему входит открытие киностудии жителям Санкт-Петербурга. В этом плане уже ощущается значительный прогресс:

«Ленфильм» является одной из главных достопримечательностей в центре Петербурга. И одна из наших задач — открыть киностудию городу, превратив ее в музейное пространство. Экскурсионный поток уже вырос в 4 раза».

В данный момент киностудия готовит экспозицию к столетнему юбилею со дня рождения композитора Исаака Шварца и выставку по фильму «Господин оформитель».

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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