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Киноафиша Новости Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» обрел дату выхода в российский прокат

Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» обрел дату выхода в российский прокат

19 января 2023 12:08
Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» обрел дату выхода в российский прокат

Прокатчик также отсрочил релиз «Астерикса и Обеликса: Поднебесная».

Прокатная компания «Атмосфера кино» огласила официальную дату российской премьеры исторического экшена «Три мушкетера: Д’Артаньян» — первой части из двухсерийной экранизации всемирно известного романа Александра Дюма. Масштабная картина от французской студии Pathé, еще в ноябре вернувшейся на отечественный кинорынок, выйдет в российский прокат 27 апреля.

В центре повествования окажется горстка смельчаков, которым предстоит скрестить острые шпаги в суровой битве за судьбу Франции. Охваченное религиозными войнами и внутренними интригами королевство переживает мятежные времена, а напряженность ситуации добавляет угроза британского вторжения. Переломить ход событий смогут лишь отчаянный молодой гасконец Д’Артаньян и его храбрые друзтя — Атос, Портос и Арамис.

В актерском составе постановки режиссера Мартина Бурбулона («Эйфель») задействованы Франсуа Сивиль, Ева Грин, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Луи Гаррель, Джейкоб Форчун-Ллойд, Вики Крипс, Эрик Руф, Ральф Амуссу, Патрик Милле, Жюльен Фрисон и Лина Кудри.

Второй фильм с подзаголовком «Миледи» пока не обрел дату выхода в России. Во Франции картина выйдет 13 декабря.

Вместе с тем «Атмосфера кино» отложила российский релиз приключенческого блокбастера «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», который ранее был намечен на 14 февраля, однако новую дату пока не огласили.

Фото: Pathé
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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