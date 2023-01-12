Режиссер Мэтт Ривз подтвердил, что работает над сиквелом «Бэтмена»

Кроме того, он заявил, что съемки сериала о Пингвине начнутся уже в ближайшее время.

Создатель прошлогоднего фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз подтвердил, что работает над продолжением своей супергеройской картины. В новом интервью для издания Collider он заявил, что недавние масштабные реформы в студии DC не помешают ему завершить работу над сиквелом.

Ривз добавил, что в данный момент он пишет сценарий второй части вместе со своим соавтором Маттсоном Томлином, который также принимал участие в разработке оригинального «Бэтмена»:

«Мы глубоко погружены в рабочий процесс, я и мой партнер Мэттсон. Мы пишем сценарий, и он действительно захватывающий. Я очень доволен тем, что у нас получается».

Режиссер также подтвердил, что в скором времени он приступит к съемкам сериала о мафиозном боссе Пингвине, роль которого вновь исполнит Колин Фаррелл:

«Мы скоро начнем снимать «Пингвина» с Колином. Это очень захватывающе».

По словам Ривза, сюжет шоу окажет сильное влияние на будущее продолжение «Бэтмена»:

«На самом деле, мы хотим запустить целую небольшую сюжетную систему с помощью сериала о Пингвине. Она приведет к нас сиквелу, и к тому, как в нем будет развиваться история».

Кроме того, режиссер заявил, что в будущем зрители увидят и другие смежные проекты в рамках этой вселенной:

«Мы запланировали и другие проекты. BatVerse [киновселенная Бэтмена], которая собирается из того, над чем мы сейчас работаем, просто невероятная. Я очень увлечен ее разработкой».

Ни сериал о Пингвине, ни сиквел «Бэтмена» в настоящий момент не имеют даты выхода.