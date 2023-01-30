«Аватар: Путь воды» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории

На минувших выходных «Аватар: Путь воды» сделал очередной кассовый рывок. Остросюжетный блокбастер о народе планеты Пандора оставил позади «Звездные войны: Пробуждение силы» ($2,071 млрд), доведя свою глобальную выручку до $2,116,5 млрд. Таким образом, картина Джеймса Кэмерона поднялась на четвертое место в списке самых кассовых проектов в истории кино. В ближайшее время «Путь воды» может обойти по сборам «Титаник» ($2,194,6 млрд). Впереди будут только «Мстители: Финал» ($2,799,4 млрд) и оригинальный «Аватар» ($2,923,7 млрд).

Очередной уик-энд в США принес «Аватару 2» еще $15,7 млн при падении в 22% по сравнению со сборами по итогам прошлых выходных. Всего за 45 дней на экранах сиквел собрал в Северной Америке $620,5 млн. Стоит отметить, что в США вторая часть несколько опережает оригинал — на данной стадии «Аватара» (2009) было $595,7 млн.

Примечательно, что оригинальный «Аватар» также семь раз возглавляла выходные, после чего уступил лидерство мелодраме «Дорогой Джон». С сиквелом ситуация может повториться, потому что на этой неделе в кинотеатрах стартует мистический триллер М. Найт Шьямалана «Стук в дверь».

Сегодня «Аватар 2» превзойдет североамериканские сборы первых «Мстителей» ($623,3 млн) и войдет в десятку самых кассовых релизов местного проката.