Мечтатель строит космическую ракету у себя в гараже в трейлере фэнтезийного фильма «Линолеум»

Кинокомпания Shout! Поделилась официальным трейлером фэнтезийного фильма «Линолеум». Главные роли в картине сыграли Джим Гэффиган («Это очень забавная история»), Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»), Кейтлин Након («Ходячие мертвецы») и Гэбриел Раш («Страшные истории для рассказа в темноте»).

Фильм повествует о ведущем научно-популярной телепередачи Кэмероне (Гэффиган), который всегда мечтал стать астронавтом. Однажды на его заднем дворе терпит крушение настоящий космический спутник. Решив, что ему стоит хоть раз в жизни совершить по-настоящему фантастический поступок, он берется за восстановление разрушенного аппарата, чтобы полететь на нем за пределы Земли. Однако, чем дальше продвигается работа, тем больше странных происшествий начинает происходить в его жизни: он заводит дружбу с «необычным подростком», а с неба падает машина, за рублем которой сидит его двойник (также сыгран Гэффиганом). Все эти загадочные инциденты осложняют отношения Кэмерона с женой (Сихорн) и дочерью (Након). Но герой понимает, что во всех творящихся вокруг него событиях скрыт некий тайный смысл.

Режиссером и сценаристом фильма является Колин Уэст (Double Walker). Продюсерами выступают Чад Симпсон («Свободная повозка»), Деннис Масел («Гигант») и Чадд Харбольд («У югу от рая»).

Фильм был впервые показан на кинофестивале SXSW 2022, где получил очень позитивные отзывы от прессы. На данный момент средний балл одобрения фильма от критиков на агрегаторе RottenTomatoes составляет 95%. Картина также была удостоена премии Sloan Science on Screen на фестивале SFFILM 2022 года.

Премьера «Линолеума» состоится 24 февраля.