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Киноафиша Новости Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»

Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»

21 января 2023 14:00
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»

Делимся пошаговой инструкцией по приготовлению любимого блюда актрисы, которое помогало ей не набирать вес.

 

Стройная и подтянутая Дженнифер Энистон уже долгие годы ведет здоровый образ жизни, совмещая спортивные кардиотренировки, йогу с пилатесом и поддерживая себя в форме благодаря правильному питанию. Еще в 2010 году ее подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс раскрыла журналистам рецепт волшебного салата Джен, которым актриса ежедневно обедала на съемочной площадке.

Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»
Друзья

Салат «Кобб» — это тот самый секрет стройности звезды от ее диетолога, позволявший ей оставаться в отличной форме на протяжении целых десяти лет съемок ситкома, да и сейчас выглядеть так же прекрасно. Как только рецепт стал известен поклонникам знаменитой исполнительницы роли Рэйчел Грин, он тут же завирусился в соцсетях под названием «Салат Энистон». Фанаты собирали его из булгура, нарезанных кубиками огурцов, петрушки, мяты, красного лука, нута, раскрошенного сыра фета и рубленых фисташек.

Однако, когда очередное видео с рецептом попало в руки к Энистон, она сказала, что это совсем не тот состав блюда. А теперь внимание! Салат «Кобб» в исполнении Энистон готовится из измельченных салатных листьев, кусочков вареной курицы, ломтиков поджаренного бекона, вареных яичных белков, небольшой горсти нута и классической заправки из оливкового масла, бальзамика и дижонской горчицы.

Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»
Друзья

Помимо этого, Дженнифер начинает свой день со стакана теплой воды с лимоном. А затем для бодрости духа вместо кофе выпивает имбирно-персиковый шейк. Любимый напиток актриса готовит из кокосовой воды, кокосового молока, спелого персика и небольшого кусочка имбиря, перемешивая все ингредиенты в блендере. А на обед и ужин Энистон предпочитает салат, богатый белками, или свежие овощи.

Ольга Корф
Ольга Корф
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